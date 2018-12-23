Kıbrıs İlim Üniversitesi bünyesinde kısa bir süre önce kurulan Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi ile Çocuk Araştırmaları ve Eğitimi Merkezi ilk ortak etkinliğini bugün düzenledi.

“Kadın ve Çocuk Hakları- Aydınlık Ufuklar” Paneli bugün Girne Merit Royal Premium Otel’de yer aldı.

Panelin açılışında konuşan, Kıbrıs İlim Üniveristesi Rektörü Profesör Doktor Ahmet Bülend Göksel, üniversitelerin, bilim üretmek ve öğrenci yetiştirmenin ötesinde, içinde bulundukları topluma karşı sosyal sorumlulukları bulunduğunu belirterek, üniversitenin bünyesinde kurduğu birçok merkez ile, topluma hizmet vermeye çalıştığını ifade etti.

Göksel, konuşmasının sonunda, canlarını feda ederek, Kıbrıslı Türklerin bu günler eulaşmasına vesile olan tüm şehitleri saygı rahmet ve minnetle andı.

Kıbrıs İlim Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Selman Arslanbaş da konuşmasında, çocuk ve kadın hakları konusunda çalışma yapacak iki merkezi hayat geçirmekten mutluluk duyduklarını belirterek, merkezlerin, cinsiyet eşitliğinin sağlandığı, kadının politikada iş yaşamında, toplumda varlığını daha çok hissedilmesine ve çocuk istismarının önlenmesine katkı koymasını diledi.

Kıbrıs İlim Üniveristesi Mütevelli Heyeti Üyesi Fatma Özok da tarihsel süreçte Türk kadınını anlatan bir konuşma yaparak, Cumhuriyet öncesinde, eğitimden siyasetten toplumdan dışlanan kadının Ulu Önder Atatürk sayesinde haklarına kavuştuğunu anısmattı.

Kıbrıs Türk kadınının, Ulu Önder Atatürk’ün ilke ve inkilaplarının neferleri olduğunu vuruglayan Özok, ne var ki bugün hala kadının siyasette iş yaşamında toplumda , istenilen noktada olmadığına ve hala kadın haklarının konuşulduğuna vurgu yaptı.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın eşi Meral Akıncı da panelde çocuk ve kadın haklarının birarada ele alınmasının çok doğru bir yaklaşım olduğunu belirterek, güçlü, haklarının farkında ve sağlıklı kadınların, sağlıklı çocuklar ve toplum bireyleri yetiştiren sağlıklı annelere dönüştüğünü ifade etti.

Ülkede üç kadından birinin ev içi fiziksel şiddete maruz kaldığını anımsatarak, bunun sadece kadınlar için değil, çocuklar için de önemli bir tehlike olduğunu kaydeden Akıncı, ülkede gün geçtikçe artan ev içi şiddete karşı destek hizmetleri son dönemde arttırılmaya başlasa da, hala yürünecek uzun bir yol olduğunu kaydetti.

Bir erkeğin, bir kadın üzerinde hak sahibi olma noktasında toplumsal dönüşüme ihtiyaç olmasının yanında , ülkede hala ev içi şiddet yasası bulunmadığını kaydeden Akıncı, başkanlığını yürüttüğü KAYAD’la, yıllardır sürdürdükleri çalışmalar sonunda, poliste kadına yönelik şiddet biriminin oluşması, adli yardım sisteminin başlangıcı, yerel yönetimleirn sığınma evi oluşturması ve çoklu kurul toplantılarının başlamasından memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Çocuk istismarı konusunun, Mustafa Diker cinayetine yani 2012 yılına kadar toplumda yoksayılan bir konu olduğunu da dile getiren Akıncı, ülkede çocuk istismarı ve ihallerinin bu olayla gündeme geldiğini anımsattı.

Olayın üzerinden 6 yıl geçmesine rağmen, Mustafa’nın nasıl kaybedildiği konusunda kamu soruşturması gerçekleştirilmediğini, bu kayıpta hala sosyal hizmetler ve eğitim kurumlarının sorumluluklarının tespit edilmediğini söyleyen Meral Akıncı, KAYAD’ın taslağını hazırladığı ev içi şiddet yasası içinde, çocuklarda ihmal fark edildiği anda öğretmen veya sosyal hizmetlerin bu durumu kaydedeceği bir veri tabanı ve takip sistemi bulunduğunu anımsattı.

Ülkede hala çocuk izleme merkezi, çocuk polisi, çocuk mahkemeleri, suça sürüklenen çocukların rehabilitasyonuna yönelik merkezler, çocuk koruma politikası bulunmadığını, sistematik ve düzenli yürütülen koruyucu çalışmalar yapılmadığını ifade eden Akıncı, artan sosyal sorunlar karşısında sosoyal hizmetler dairesi ve birçok devlet kuruluşunun hizmet kalitesi ve hizmet veren memur bakımından yetersiz kaldığını söyledi.

Suça sürüklenen ve koruma ihtiyacı olan çocuk sayısının 2015-20017 verilerinde 1081 olarak yer aldığını ve bu sayının her geçen gün arttığını dile getiren Akıncı, ülkede her gün artan boşanmalar nedeniyle çocukların duygusal örselenmeler yaşayarak riskli davranışla sergilediğine dikkat çekti.

Suça sürüklenen ve koruma ihtiyacı olan çocukların adli süreçlerde defalarca sorgulanarak ikinci tramvalara maruz kaldığını belirten Akıncı, yatırılarak psikiyatrik tedavi görmeleri gerektiğinde yetişkinlerin arasına yerleştirildiklerini , görsel yazılı ve dijital medyanın büyük çoğunluğunun ise çocukla ilgili haber yaparken çocuğun yüksek yararını gözardı ettiğini ifade etti.

Cumhuriyet Meclisi’nin, BM Çocuk Hakları Sözleşmesi ve Avrupa Konseyi Çocukların Cinsel Sömürü ve İstismara Karşı Koruma Sözleşmesi’ni kabul etmesine rağmen, devlete düşen sorumlulukların bir kısmının halen yerine getirilmediğini dile getiren Akıncı, 18 yaş altında bireyler çocuk kabul edilmesine rağmen, ülke iç hukukunda çocuk tanıklığıyla ilgili çelişkiler bulunduğunu anımsattı.

Akıncı, vakit geçmeden tüm kurum ve birimlerin, koruyucu ve önleyici tedbirler başta olmak üzere, alarm veren toplum ruh sağlığı parametrelerini iyileştirilmesiyle ilgili , korunmaya muhtaç ve suça itilmiş çocukların ele alınarak iyileştirici tedbirlerin alınması için yetkililere ve topluma çağrıda bulundu..

Panelde, Atatrük Öğretmen Akademisi Öğretim Üyesi Müge Beidoğlu, Milletvekili Doktor Sıla Usar, DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Avukat Boysan Boyra “Psikolojik Boyutuyla Kadın ve Çocuk”, “İş yaşamında, sivil toplum örgütlerinde ve mecliste kadın”, konulu sunumlar yaptılar.

Panelin gerçekleşmesine katkı koyanlara teşekkür plaketleri sunuldu.