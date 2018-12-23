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Akar: Geri Adım Atmak Söz Konusu Değildir
22 Aralık 2018 Cumartesi Saat 09:31

Akar: Geri Adım Atmak Söz Konusu Değildir

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Ege'de, Akdeniz'de, KKTC'nin ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin milletin zerre kadar hakkından dahi geri adım atmamız söz konusu değildir” ifadelerini kullandı. Akar, “Ülkemizin ve mill

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Ege’de, Akdeniz’de, KKTC’nin ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin milletin zerre kadar hakkından dahi geri adım atmamız söz konusu değildir” ifadelerini kullandı.

Akar, “Ülkemizin ve milletimizin haklarının korunması için elimizden gelen her türlü tedbiri aldık, almaya devam edeceğiz. Burada geri adım söz konusu değildir. Hiçbir oldubittiye müsaade etmeyiz, etmeyeceğiz ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin, KKTC’nin ‘evet’ demediği, içinde olmadığı hiçbir çözümün de yaşama şansının olmadığını herkese ilan ettik, söylemeye devam ediyoruz.” dedi.

Akar, Katar Milli Günü törenlerine katılmak üzere gittiği başkent Doha’daki Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı’nda inceleme ve denetlemelerde bulundu. Kışlada törenle karşılanan Akar, tören kıtasını selamlamasının ardından personele hitap etti.

Dost ve kardeş olarak nitelendirdiği Katar’ın birlik, beraberlik, barış ve istikrarına önemli katkılar sağlandığını belirten Akar, “Bundan sonra bu çalışmalarımızı, Katarlı kardeşlerimizle birlikte geliştirerek devam ettireceğiz.” diye konuştu.

Türkiye’nin etrafında çok ciddi sorunların olduğunu, bunları yakından takip ettiklerini vurgulayan Bakan Akar, “Ülkemizin birliği, bütünlüğü, egemenliği, bağımsızlığı, huzuru, barışı, istikrarı için yapılması gereken ne varsa onları dün yaptık bugün de aynı şekilde yapmaya devam ediyoruz, gelecekte de bunu sürdüreceğiz.” ifadesini kullandı.

Sadece yurt içinde ve sınırlarda değil, Ege, Akdeniz ve Kıbrıs’ta da uluslararası hukuk ve anlaşmalardan doğan hakların korunması ve kollanması için çalışmaların devam ettiğini söyleyen Akar, mavi vatandaki hakların da korunması için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini ve buna devam edeceklerini belirtti.

“Burada ülkemizin ve milletimizin haklarından taviz vermemiz asla söz konusu değildir, olamaz.” diyen Akar, iyi komşuluk ilişkilerinden, barıştan, dostluktan, iş birliğinden yana olduklarını ifade etti.
Bakan Akar, şunları kaydetti:
“Ancak bunun yanı sıra Ege’de, Akdeniz’de, KKTC’nin ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ve milletimizin zerre kadar hakkından dahi geri adım atmamız söz konusu değildir. Ülkemizin ve milletimizin haklarının korunması için elimizden gelen her türlü tedbiri aldık, almaya devam edeceğiz. Burada geri adım söz konusu değildir. Hiçbir oldubittiye müsaade etmeyiz, etmeyeceğiz ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin, KKTC’nin ‘evet’ demediği, içinde olmadığı hiçbir çözümün de yaşama şansının olmadığını herkese ilan ettik, söylemeye devam ediyoruz.”

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