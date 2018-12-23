Katalonya’Da, İspanya Hükümetine Karşıtı Eylem Başlatıldı..

İspanya’nın doğusundaki Katalonya özerk yönetiminde bağımsızlık yanlısı sivil örgütler, merkezi hükümetin Barselona’da toplanacak Bakanlar Kuruluna karşı yolları kapatma eylemi başlattı.

Başbakan Pedro Sanchez’in başkanlığında Barselona’da toplanacak Bakanlar Kuruluna karşı sabah erken saatlerde başlayan eylemlerde 20’ye yakın yolun trafiğe kapatıldığı bildirildi.

Katalonya’da bağımsızlık yanlısı eylemlerde son dönemlerde şiddet olaylarıyla öne çıkan “Cumhuriyeti Savunma Komitesi” adlı sivil örgütün çağrısıyla Barselona kentinin en önemli yolları trafiğe kapatıldı. Barselona’nın çevre kentlerle ulaşımını kesmeyi amaçlayan eylemler kapsamında Barselona ve Tarragona limanları ile El Prat ve Reus havaalanlarının girişleri de kısmi olarak trafiğe kapatıldı.

Eylemlerden dolayı otobüs şirketleri, gün içerisindeki Barselona-Andorra gibi bazı güzergahlardaki seferlerini iptal ettiklerini duyurdu.

Diğer yandan Bakanlar Kurulunun Barselona’da yapılmasının “İspanya’nın Katalonya’ya karşı bir provokasyonu” olduğu iddiasıyla Barselona’daki öğrenci dernekleri de derse girmeme çağrısı yaptı. Bazı sendikalar da gün içinde iki saat iş durdurma eylemi yapacağını açıkladı.

Yerel saat ile 09.30’da başlaması öngörülen Bakanlar Kurulunun yapılacağı Barselona kent merkezindeki Llotja de Mar binası çevresinde de bağımsızlık yanlısı sivil toplum örgütleri tarafından “barışçıl” gösteriler yapılacağı duyuruldu.

Bakanlar Kurulunu protesto gösterilerinde güvenliği ve düzeni sağlamak için İspanya ulusal polisi, jandarma ve Katalonya yerel polisinden toplam 9 bin güvenlik görevlisi, Barselona’ya gönderildi. İspanya ulusal polisi ile Katalonya yerel polisinin ilk kez birlikte çalışacakları kaydedildi.

Polis, yolları kapatma eylemi yapan göstericilere henüz müdahale etmedi.