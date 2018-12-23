Abd’Nin Suriye’Den Çekilme Kararı

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, çekilme kararını daha önceden bildiğini ve kararın Başkan Trump ile üst düzey yetkililer arasındaki istişareler sonrasında alındığını belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD’li Fox News kanalına yaptığı açıklamada, Başkan Donald Trump’ın Suriye’den çekilme kararına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kararın açıklanmasından önce kendisine bilgi verilip verilmediği sorusunu yanıtlayan Dışişleri Bakanı Pompeo, bilgilendirmeden çok daha fazlasına hakim olduğunu, üst düzey yetkililer ve Başkan Trump arasında yapılan istişare toplantılarında da yer aldığını kaydetti.

Donald Trump’ın açıklamalarına atıfta bulunan Pompeo, ABD’nin Suriye’de bulunmasındaki ana sebebin DEAŞ’ı yenmek olduğunu ve elde edilen zaferin ardından bölgeden çekilmenin zamanın geldiğini belirtti.

Mike Pompeo ayrıca, DEAŞ unsurlarının dünyanın farklı yerlerinde hala faaliyet gösterdiğine dikkati çekerek, “ABD, terörle mücadeleye devam edecek ve ister Suriye’de, ister başka yerde olsun DEAŞ’a karşı savaşı

sürdürecektir. Suriye’den çekilme kararı, bu yönetimin Orta Doğu’daki terörle mücadele konusunda sahip olduğu muazzam başarıyı azaltmıyor.” ifadelerini kullandı.