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İsrail Askerleri Batı Şeria’da Bir Filistinli’yi Şehit Etti
22 Aralık 2018 Cumartesi Saat 09:31

İsrail Askerleri Batı Şeria’da Bir Filistinli’yi Şehit Etti

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın merkezi Ramallah'a bağlı El-Bire bölgesi yakınında açtıkları ateş sonucu aracında bulunan bir Filistinli'yi şehit etti. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı a

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria’nın merkezi Ramallah’a bağlı El-Bire bölgesi yakınında açtıkları ateş sonucu aracında bulunan bir Filistinli’yi şehit etti.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria’nın El-Bire bölgesinin kuzey girişinde, İsrail askerlerince aracına ateş açılan bir Filistinli’nin şehit olduğu belirtildi.

Saldırının nedenine ilişkin bilgi verilmeyen açıklamada, şehit edilen Filistinli’nin kimliğinin henüz belirlenmediği duyuruldu.
Öte yandan, İsrail basınında yer alan haberlerde, İsrail askerlerinin, kontrol noktasında şüphelendikleri bir Filistinli’yi gözaltına almaya çalıştıkları, ardından açtıkları ateşle vücudunun üst kısmından vurdukları bu kişinin hayatını kaybettiği bilgisi verildi.

İsrail ordusundan akşam saatlerinde yapılan yazılı açıklamada ise Batı Şeria’daki Ofra Yahudi yerleşim birimi yakınında bir durakta bekleyen Yahudi yerleşimcilere silahlı Filistinliler tarafından ateş açıldığı iddia edilmiş ve bölgede zanlıları arama çalışmalarının başlatıldığı kaydedilmişti.

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