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“Öztan Özatay 11. Fotoğraf Yarışması” Na Başvuru Süreci Başladı
27 Aralık 2018 Perşembe Saat 16:06

“Öztan Özatay 11. Fotoğraf Yarışması” Na Başvuru Süreci Başladı

Merhum Fotoğrafçı Öztan Özatay anısına Özatay Fotoğrafçılık tarafından düzenlenen “‘Öztan Özatay 11’inci Fotoğraf Yarışması’’na başvuru kabulü başladı. Yarışmaya katılacak olan fotoğrafların en geç 22 Şubat 2019 ta

Merhum Fotoğrafçı Öztan Özatay anısına Özatay Fotoğrafçılık tarafından düzenlenen “‘Öztan Özatay 11’inci Fotoğraf Yarışması’’na başvuru kabulü başladı.

Yarışmaya katılacak olan fotoğrafların en geç 22 Şubat 2019 tarihine kadar Özatay Fotoğrafçılığın Kermiya veya Girne Caddesi’ndeki mağazalarına teslim edilmesi gerekiyor.”Öztan Özatay 11’inci Fotoğraf Yarışması” organizatörü Buket Özatay’ın yaptığı açıklamaya göre, fotoğraf yarışmasında dereceye girenlere profesyonel fotoğraf makineleri ve para ödülleri verilecek.

Özatay, Kıbrıs Türk fotoğrafçılığının gelişmesinde emeği geçen eski gazetecilerden ve fotoğrafçılardan işadamı Öztan Özatay’ın, ölümünün 11. Yıldönümünde, gelenekselleşen fotoğraf yarışmasıyla anılacağını kaydetti, yarışma sonrası sergi açılacağını belirtti.
Yarışma kategori ve ödülleri şöyle:

Serbest Renkli Kategoride

Öztan Özatay Başarı Ödülü Nikon D3500 , ATAKOM Ltd. Özel Ödülü 2,000TL, Kemal Saraçoğlu Özel Ödülü 1,500 TL, Öztan Özatay Özel Ödülü Altın Madalya, Öztan Özatay Özel Ödülü Gümüş Madalya, Öztan Özatay Özel Ödülü Bronz Madalya.

Serbest Siyah Beyaz Kategori’de

Denktaş Vakfı Başarı Ödülü 2,500tl, Türkiye İş Bankası Özel Ödülü 2,000 Tl, Tangül Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı Özel Ödülü Öztan Özatay Özel Ödülü Altın Madalya, Öztan Özatay Özel Ödülü Gümüş Madalya, Öztan Özatay Özel Ödülü Bronz Madalya.

Doğa Kategorisi’nde

Öztan Özatay Başarı Ödülü Canon EOS 4000D , Türkiye İş Bankası Özel Ödülü 1,500 Tl, Zeki Gürsel Özel Ödülü 1,000 Tl, Öztan Özatay Özel Ödülü Altın Madalya, Öztan Özatay Özel Ödülü Gümüş Madalya, Öztan Özatay Özel Ödülü Bronz Madalya.

En Fazla Sergileme Alan Fotoğrafçı Ödülü ARKIN Palm Beach Hotel 2 gece 2 kişi konaklama, ARKIN GROUP Özel Ödülü COLONY HOTEL Girne 2 Gece 2 kişi Konaklama, Özatay Fotoğrafçılık Özel Ödülü Altın Madalya, Jüri Özel Ödülü Altın Madalya.”

Yarışma Şartları:

Yarışmaya katılmak isteyen fotoğraf tutkunlarının üç farklı kategoride en az üç en fazla sekiz fotoğraf gönderebileceği yarışmada, Renkli Serbest Kategori, Siyah Beyaz Serbest Kategori ve Doğa Kategorisi olacak.
Eserlerin dijital ortamda CD’de kayıtlı olarak teslim edileceği yarışmada tüm kategoriler için fotoğrafçılar tek katılım ücreti 75 TL ödeyerek yarışmaya katılacak. Sergilenmeye değer bulunan fotoğrafların baskısı organizasyon tarafından yapılacak.
Her katılımcının Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı makbuzu karşılığı 25 TL bağış yapması da zorunlu. Ayrıca sergide satılan her fotoğrafın bedelinin %50’si eserin sahibi fotoğrafçıya, diğer %50’si ise Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve
Kanserle Savaş Vakfı’na bağışlanacak.

Öztan Özatay 11. Fotoğraf Yarışması Sergisi için oluşturulan jüri tarafından seçilen eserler 16-27 Nisan 2019 tarihleri arasında Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek etkinlik ile sanatseverlerle buluşturulacak.

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