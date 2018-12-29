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Üstün:temennimiz Ve Beklentimiz, 2019’Da Yyk Yasası’Nın Geçirilmesi Ve Yayıncılığın Önünün
27 Aralık 2018 Perşembe Saat 16:06

Üstün:temennimiz Ve Beklentimiz, 2019’Da Yyk Yasası’Nın Geçirilmesi Ve Yayıncılığın Önünün

Yayın Yüksek Kurulu (YYK) Başkanı Olgun Üstün, yayınladığı yeni yıl mesajında “Temennimiz ve beklentimiz, 2019’da YYK Yasası’nın geçirilmesi ve yayıncılığın önünün açılmasıdır” dedi. Mesajında yayıncılıkla ilgili aç

Yayın Yüksek Kurulu Başkanı Olgun Üstün, yayınladığı yeni yıl mesajında “Temennimiz ve beklentimiz, 2019’da YYK Yasası’nın geçirilmesi ve yayıncılığın önünün açılmasıdır” dedi.

Mesajında yayıncılıkla ilgili açıklamalarda da bulunan Üstün, 2018’de YYK Yönetim Kurulu tarafından alınan kararla daha önce kısmen yürütülen sayısal karasal yayınların 31 Mart 2019’da tüm KKTC’de hizmete gireceğini vurguladı.

Yıllardır Selvili tepe, Kantara bölgesinden verici antenlerle karasal yayın yapıldığını anımsatan Üstün, şu açıklamalarda da bulundu:
“International Telecominication Union’un kararıyla en geç Haziran 2015’te geçilmesi gereken sayısal karasal yayın 2019 Mart ayı sonu itibarıyla KKTC’ye ulaşmış olacak. Her ne kadar KKTC halkının büyük çoğunluğunun uydu üstünden gelen yayınları izleme alışkanlığı olsa da tercihini sayısal karasal yayınlar üstünden yapanlara kaliteli bir ikinci seçenek sunulmuş olacak.”

Yayın Yüksek Kurulu’nun 1997’de yürürlüğe giren yasasının gününün koşullarına uygun hale getirilerek Cumhuriyet Meclisi’nden geçirilmesinin de beklentiler arasında olduğunu kaydeden Olgun Üstün, yeni medya olarak adlandırılan internet İP yayınları ve sosyal medya üstünden yapılan kontrolsüz, denetimsiz yayınların yasa kapsamına alınması gerektiğinin de üzerinde durdu.

Üstün, “Böylece halkımızdan da yüksek oranda eleştiri alan şikayetlerin önüne geçilmiş olunur” dedi.

Avrupa Birliği ülkeleri ve Türkiye’de gerekli yasal değişikliklerin yapıldığını da belirten YYK Başkanı Üstün, “Bu düzenlemelerle, yeni medya da Yayın Yüksek Kurulları’nın denetimine verilmiştir. Temennimiz ve beklentimiz, 2019 yılında YYK Yasası’nın geçirilmesi ve yayıncılığımızın önünün açılmasıdır” dedi.

Acılarla dolu 2018 yılının geride bırakıldığını belirten Üstün, “Bu beklentiler içinde yayıncılarımızın ve halkımızın yeni yılını kutlar; yeni yılın, hepimizi derinden üzen, kazalarından uzak, halkımızın her alanda yüzünün güleceği, sağlıklı, huzurlu bir yıl olmasını dilerim” ifadelerine yer verdi.

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Üstün:temennimiz Ve Beklentimiz, 2019’Da Yyk Yasası’Nın Geçirilmesi Ve Yayıncılığın Önünün Haberi

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