29 Aralık 2018 Cumartesi
Anasayfaya Dön
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Erdoğan’Dan Netanyahu’Ya Yanıt
27 Aralık 2018 Perşembe Saat 16:07

Erdoğan’Dan Netanyahu’Ya Yanıt

Arnavutköy'de toplu açılış töreninde konuşan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Filistinli mazlum ve mağdurlara sahip çıkmalarından rahatsız olan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Türkiye'ye en alç

Arnavutköy’de toplu açılış töreninde konuşan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Filistinli mazlum ve mağdurlara sahip çıkmalarından rahatsız olan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Türkiye’ye en alçak ifadelerle saldırdığını dile getirdi.

Erdoğan, şöyle devam etti:

“İftiralarla saldırdı. Ne diyor bu Netanyahu denilen adam biliyor musunuz? Bizi Kıbrıs’ta işgalci olmakla, kadınları ve çocukları katletmekle suçlayan İsrail Başbakanı’nın sanıyorum, herhalde dili sürçtü, herhalde kendilerinin Filistin’de işgalci olduklarını, Filistin topraklarındaki kadınları, çocukları, her yaştan on binlerce masum insanı, dünyanın gözü önünde, silahla, bombayla, tecritle öldürdüğünü söyleyecekti. Netanyahu sen yanlış kapıya vurdun. Erdoğan mazlumların sesidir, sen zalimlerin sesisin, sen devlet terörü estiriyorsun. Siz kadınları, çocukları tekmeleyerek, ama yavruları tekmeleyerek, askerinizle, polisinizle sürükleyerek götürüyorsunuz.

Netanyahu, sen zalimsin zalim ve devlet terörünün başındasın. Bu sadece ve sadece sana uyuyor, Erdoğan’a uymaz.”

Erdoğan, Türkiye’nin masumlarla değil, teröristlerle mücadele ettiğini belirterek, “Bu mücadelenin bedelini de binlerce şehit, on binlerce gazi olarak 40 yıla yakın süredir verdik, veriyoruz” dedi.

Bu haber toplam 1547 defa okunmuştur
Erdoğan’Dan Netanyahu’Ya Yanıt Haberi

YORUMLAR
Bu Habere Yorum Yapılmamış.
Toplam Yorum Sayısı ( 0 )
DİĞER HABER BAŞLIKLARI
Erdoğan Trump Görüşmesi
Beyaz Saray, ABD Başkanı Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmeye açık olduğunu fakat henüz planlanmış bir tarih bulunmadığını bildirdi. ABD medyasına konuşan Beyaz Saray yetkilileri, ABD Başkanı Donald Trump ve Cumhurbaşk...
Erdoğan Trump Görüşmesi
Beyaz Saray, ABD Başkanı Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmeye açık olduğunu fakat henüz planlanmış bir tarih bulunmadığını bildirdi. ABD medyasına konuşan Beyaz Saray yetkilileri, ABD Başkanı Donald Trump ve Cumhurbaşk...
Erdoğan’Dan Netanyahu’Ya Yanıt
Arnavutköy'de toplu açılış töreninde konuşan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Filistinli mazlum ve mağdurlara sahip çıkmalarından rahatsız olan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Türkiye'ye en alç...
Erdoğan’Dan Netanyahu’Ya Yanıt
Arnavutköy'de toplu açılış töreninde konuşan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Filistinli mazlum ve mağdurlara sahip çıkmalarından rahatsız olan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Türkiye'ye en alç...
Erdoğan İle Trump ‘Suriye’De Ortak Girişimi’ Görüştü
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefon görüşmesi yaptığını açıklayan ABD Başkanı Trump, "DEAŞ'ı, Suriye'deki ortak girişimimizi ve ABD askerlerinin bölgeden geri çekilmesini ele aldık." ifadelerini kullandı. Er...
Erdoğan İle Trump ‘Suriye’De Ortak Girişimi’ Görüştü
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefon görüşmesi yaptığını açıklayan ABD Başkanı Trump, "DEAŞ'ı, Suriye'deki ortak girişimimizi ve ABD askerlerinin bölgeden geri çekilmesini ele aldık." ifadelerini kullandı. Er...
Metin Akpınar Ve Müjdat Gezen Hakkında Soruşturma
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, oyuncu Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında, katıldığı televizyon kanalındaki açıklamaları nedeniyle soruşturma başlattı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca oyuncu Metin ...
Metin Akpınar Ve Müjdat Gezen Hakkında Soruşturma
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, oyuncu Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında, katıldığı televizyon kanalındaki açıklamaları nedeniyle soruşturma başlattı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca oyuncu Metin ...
Türkiye’Den Endonezya’Ya Taziye Mesajında Bulundu
Türkiye, Sunda Boğazı'nda meydana gelen tsunamide yaşamını yitirenler için Endonezya'ya taziyelerini iletti. Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Endonezya'nın Sunda Boğazı bölgesinde 22 Aralık 201...
Türkiye’Den Endonezya’Ya Taziye Mesajında Bulundu
Türkiye, Sunda Boğazı'nda meydana gelen tsunamide yaşamını yitirenler için Endonezya'ya taziyelerini iletti. Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Endonezya'nın Sunda Boğazı bölgesinde 22 Aralık 201...
Çelik: Türkiye Kktc’Nin Meşru Davasının Destekçisi Ve Garantörüdür
Türkiye’deki AK Parti’nin Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan ifadelerine yönelik yaptığı açıklamada, Kıbrıs konusuna da yer verdi. Ömer Çelik,...
Çelik: Türkiye Kktc’Nin Meşru Davasının Destekçisi Ve Garantörüdür
Türkiye’deki AK Parti’nin Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan ifadelerine yönelik yaptığı açıklamada, Kıbrıs konusuna da yer verdi. Ömer Çelik,...
KIBRIS GÜNDEMİ
ÇOK OKUNANLARBU AY|BU HAFTA|DÜN
FOTO GALERİ
SON DAKİKAGünün Tüm Haberleri »
Tüm Hakları Saklıdır © 2008 - 2015 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Mail : | Yazılım: Doğru Ajans