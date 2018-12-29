Erdoğan İle Trump ‘Suriye’De Ortak Girişimi’ Görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefon görüşmesi yaptığını açıklayan ABD Başkanı Trump, “DEAŞ’ı, Suriye’deki ortak girişimimizi ve ABD askerlerinin bölgeden geri çekilmesini ele aldık.” ifadelerini kullandı.

Erdoğan ile telefon görüşmesi yaptığını açıklayan ABD Başkanı Donald Trump, “DEAŞ’ı, Suriye’deki ortak girişimimizi, bölgeden ABD askerlerinin yavaş ve oldukça koordineli şekilde geri çekilmesini ele aldık.” dedi.