29 Aralık 2018 Cumartesi
Anasayfaya Dön
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Erdoğan İle Filistin Devlet Başkanı Abbas Telefonda Görüştü
27 Aralık 2018 Perşembe Saat 16:07

Erdoğan İle Filistin Devlet Başkanı Abbas Telefonda Görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, telefonda görüştü. İki lider, Filistin sorununun çözümünü zorlaştıracak yanlış adımların önlenmesi için neler yapılabileceği hakkında fikir al

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, telefonda görüştü.

İki lider, Filistin sorununun çözümünü zorlaştıracak yanlış adımların önlenmesi için neler yapılabileceği hakkında fikir alışverişinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Filistin Devlet Başkanı Abbas, bazı ülkelerin büyükelçiliklerini Kudüs’e taşıma kararı başta olmak üzere bölgedeki son gelişmeler hakkında bilgi paylaşımında bulundu.

İki lider, Filistin sorununun çözümünü zorlaştıracak yanlış adımların önlenmesi için neler yapılabileceği hakkında fikir teatisi de yaptı.

Erdoğan’ın, görüşme vesilesiyle, Türkiye olarak Filistinlilerin haklı davalarının destekçisi olmaya devam edeceklerini bir kez daha vurguladığı belirtildi.

Bu haber toplam 134 defa okunmuştur
Erdoğan İle Filistin Devlet Başkanı Abbas Telefonda Görüştü Haberi

YORUMLAR
Bu Habere Yorum Yapılmamış.
Toplam Yorum Sayısı ( 0 )
DİĞER HABER BAŞLIKLARI
Erdoğan Trump Görüşmesi
Beyaz Saray, ABD Başkanı Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmeye açık olduğunu fakat henüz planlanmış bir tarih bulunmadığını bildirdi. ABD medyasına konuşan Beyaz Saray yetkilileri, ABD Başkanı Donald Trump ve Cumhurbaşk...
Erdoğan Trump Görüşmesi
Beyaz Saray, ABD Başkanı Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmeye açık olduğunu fakat henüz planlanmış bir tarih bulunmadığını bildirdi. ABD medyasına konuşan Beyaz Saray yetkilileri, ABD Başkanı Donald Trump ve Cumhurbaşk...
Erdoğan’Dan Netanyahu’Ya Yanıt
Arnavutköy'de toplu açılış töreninde konuşan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Filistinli mazlum ve mağdurlara sahip çıkmalarından rahatsız olan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Türkiye'ye en alç...
Erdoğan’Dan Netanyahu’Ya Yanıt
Arnavutköy'de toplu açılış töreninde konuşan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Filistinli mazlum ve mağdurlara sahip çıkmalarından rahatsız olan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Türkiye'ye en alç...
Erdoğan İle Trump ‘Suriye’De Ortak Girişimi’ Görüştü
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefon görüşmesi yaptığını açıklayan ABD Başkanı Trump, "DEAŞ'ı, Suriye'deki ortak girişimimizi ve ABD askerlerinin bölgeden geri çekilmesini ele aldık." ifadelerini kullandı. Er...
Erdoğan İle Trump ‘Suriye’De Ortak Girişimi’ Görüştü
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefon görüşmesi yaptığını açıklayan ABD Başkanı Trump, "DEAŞ'ı, Suriye'deki ortak girişimimizi ve ABD askerlerinin bölgeden geri çekilmesini ele aldık." ifadelerini kullandı. Er...
Metin Akpınar Ve Müjdat Gezen Hakkında Soruşturma
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, oyuncu Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında, katıldığı televizyon kanalındaki açıklamaları nedeniyle soruşturma başlattı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca oyuncu Metin ...
Metin Akpınar Ve Müjdat Gezen Hakkında Soruşturma
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, oyuncu Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında, katıldığı televizyon kanalındaki açıklamaları nedeniyle soruşturma başlattı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca oyuncu Metin ...
Türkiye’Den Endonezya’Ya Taziye Mesajında Bulundu
Türkiye, Sunda Boğazı'nda meydana gelen tsunamide yaşamını yitirenler için Endonezya'ya taziyelerini iletti. Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Endonezya'nın Sunda Boğazı bölgesinde 22 Aralık 201...
Türkiye’Den Endonezya’Ya Taziye Mesajında Bulundu
Türkiye, Sunda Boğazı'nda meydana gelen tsunamide yaşamını yitirenler için Endonezya'ya taziyelerini iletti. Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Endonezya'nın Sunda Boğazı bölgesinde 22 Aralık 201...
Çelik: Türkiye Kktc’Nin Meşru Davasının Destekçisi Ve Garantörüdür
Türkiye’deki AK Parti’nin Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan ifadelerine yönelik yaptığı açıklamada, Kıbrıs konusuna da yer verdi. Ömer Çelik,...
Çelik: Türkiye Kktc’Nin Meşru Davasının Destekçisi Ve Garantörüdür
Türkiye’deki AK Parti’nin Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan ifadelerine yönelik yaptığı açıklamada, Kıbrıs konusuna da yer verdi. Ömer Çelik,...
KIBRIS GÜNDEMİ
ÇOK OKUNANLARBU AY|BU HAFTA|DÜN
FOTO GALERİ
SON DAKİKAGünün Tüm Haberleri »
Tüm Hakları Saklıdır © 2008 - 2015 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Mail : | Yazılım: Doğru Ajans