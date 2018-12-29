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Yunanistan’Da Patlama
27 Aralık 2018 Perşembe Saat 16:07

Yunanistan’Da Patlama

Yunanistan'ın başkenti Atina'da bir kilise önünde bomba düzeneği patladı. Kent merkezindeki Kolonaki semtinde yer alan kilise önündeki patlama büyük korku yarattı. Patlayıcı maddenin infilak etmesiyle bir polis yaralandı.Bölgeyi

Yunanistan’ın başkenti Atina’da bir kilise önünde bomba düzeneği patladı.

Kent merkezindeki Kolonaki semtinde yer alan kilise önündeki patlama büyük korku yarattı.

Patlayıcı maddenin infilak etmesiyle bir polis yaralandı.Bölgeyi güvenlik çemberine alan emniyet birimleri inceleme başlattı.

Kilise önünde patlayan kutuyu kimin bıraktığı henüz bilinmezken saldırıyı üstlenen olmadı.

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Yunanistan’Da Patlama Haberi

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Yunanistan’Da Patlama
Yunanistan'ın başkenti Atina'da bir kilise önünde bomba düzeneği patladı. Kent merkezindeki Kolonaki semtinde yer alan kilise önündeki patlama büyük korku yarattı. Patlayıcı maddenin infilak etmesiyle bir polis yaralandı.Bölgeyi ...
Yunanistan’Da Patlama
Yunanistan'ın başkenti Atina'da bir kilise önünde bomba düzeneği patladı. Kent merkezindeki Kolonaki semtinde yer alan kilise önündeki patlama büyük korku yarattı. Patlayıcı maddenin infilak etmesiyle bir polis yaralandı.Bölgeyi ...
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