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Endonezya’Da Alarm Seviyesi Yükseltildi
27 Aralık 2018 Perşembe Saat 16:07

Endonezya’Da Alarm Seviyesi Yükseltildi

Endonezya'da Sunda Boğazı'nda tsunamiye neden olan Anak Krakatau Yanardağı için turuncu alarm verildi. Endonezya Volkanoloji ve Jeolojik Afet Azaltma Merkezi (PVMBG), Anak Krakatau (Krakatau'nun Çocuğu) Yanardağı'nda volkanik

Endonezya’da Sunda Boğazı’nda tsunamiye neden olan Anak Krakatau Yanardağı için turuncu alarm verildi.

Endonezya Volkanoloji ve Jeolojik Afet Azaltma Merkezi , Anak Krakatau Yanardağı’nda volkanik hareketliliğin artması üzerine alarm seviyesinin turuncu seviyeye yükseltildiğini açıkladı.
PVMBG, yanardağ kraterini çevreleyen 5 kilometrelik alanda faaliyette bulunulmaması uyarısında bulundu.
Anak Krakatau Gözlem Merkezi Başkanı Windi Cahya Untung da volkanik hareketliliğin arttığını gözlemlediklerini ve bu nedenle seviyenin artırıldığını bildirdi.

Endonezya Enerji ve Maden Kaynakları Bakanlığı Jeoloji Dairesi Genel Sekreteri Antonius Ratmodo Purbo, her 20 saniyede bir patlama yaşanan yanardağın günlük ortalama 500 bin metreküp lav püskürttüğünü ifade ederek, yanardağdan kopan büyük kütlenin bölgenin kıyı şeritlerini etkileyen tsunamiye neden olduğunu açıklamıştı.
Daha önce ikinci seviye için alarm verilen yanardağda, temmuz ayından bu yana sıklıkla patlamalar oluyor.

Sumatra ve Cava adaları arasında yer alan Sunda Boğazı’nda 22 Aralık’ta meydana gelen tsunamide, şu ana kadar 430 kişinin öldüğü ve 159 kişinin de kayıp olduğu açıklanmıştı.

Bölgede Anak Krakatau Yanardağı’nın güneyinde yer alan Krakatau Adası’ndaki Krakatau Yanardağı’nda Ağustos 1883’te oluşan patlamalarda 36 binden fazla kişi hayatını kaybetmişti.
“Pasifik Ateş Çemberi” deprem ve volkan kuşağındaki Endonezya’da 130 aktif yanardağ bulunuyor.

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Endonezya’Da Alarm Seviyesi Yükseltildi Haberi

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Endonezya’Da Alarm Seviyesi Yükseltildi
Endonezya'da Sunda Boğazı'nda tsunamiye neden olan Anak Krakatau Yanardağı için turuncu alarm verildi. Endonezya Volkanoloji ve Jeolojik Afet Azaltma Merkezi (PVMBG), Anak Krakatau (Krakatau'nun Çocuğu) Yanardağı'nda volkanik ...
Endonezya’Da Alarm Seviyesi Yükseltildi
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