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27 Aralık 2018 Perşembe Saat 16:08
Cezalılar Açıklandı
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 14.haftadaki maçların ardından verilen cezaları açıkladı. Oynanan maçlar sonucunda 17 futbolcu kırmızı kart sonucu cezalı duruma düştü. 4 yönetici/antrenör/personel ceza alırken, 1
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu 14.haftadaki maçların ardından verilen cezaları açıkladı. Oynanan maçlar sonucunda 17 futbolcu kırmızı kart sonucu cezalı duruma düştü. 4 yönetici/antrenör/personel ceza alırken, 19 futbolcu da ligdeki dördüncü sarı kartlarını görerek 1’er maç ceza aldı.
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