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Daü’Den Çifte Galibiyet
27 Aralık 2018 Perşembe Saat 16:08

Daü’Den Çifte Galibiyet

Voleybol büyükler liglerine dün akşam kadınlarda ve erkeklerde oynanan DAÜ-Vakıflar maçlarıyla devam edildi. Gazimağusa Lala Mustafa Paşa Spor Salonu’nda oynan ilk maçta Kadınlarda Doğu Akdeniz Üniversitesi ile Vakıflar karşı karşıya

Voleybol büyükler liglerine dün akşam kadınlarda ve erkeklerde oynanan DAÜ-Vakıflar maçlarıyla devam edildi.

Gazimağusa Lala Mustafa Paşa Spor Salonu’nda oynan ilk maçta Kadınlarda Doğu Akdeniz Üniversitesi ile Vakıflar karşı karşıya geldi. Karşılaşmada rahat bir oyun sergileyen DAÜ rakibini 3-0 yenerek haftayı galibiyetle kapadı.

Gecenin ikinci maçında ise Erkeklerde de karşı karşıya gelen iki takımdan Doğu Akdeniz Üniversitesi, Vakıflar karşısında 3-0 galip gelerek geceyi galibiyetle tamamladı.

 

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Daü’Den Çifte Galibiyet
Voleybol büyükler liglerine dün akşam kadınlarda ve erkeklerde oynanan DAÜ-Vakıflar maçlarıyla devam edildi. Gazimağusa Lala Mustafa Paşa Spor Salonu’nda oynan ilk maçta Kadınlarda Doğu Akdeniz Üniversitesi ile Vakıflar karşı karşıya...
Daü’Den Çifte Galibiyet
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