Harmancı; Sorunu Çözeceğiz

Stadın tribünlerinin hemen altında yer alan soyunma odaları önünde yağışlar sonrası yaşanan drenaj sorununu yerinde inceleyen Başkan Harmancı, konuya çözüm bulmak için kısa süre içerisinde gereken adımları atacaklarını ifade etti.

Başkent Lefkoşa’nın önemli kulüplerinden Hamitköy’ün kullanımında olan Esat Erdoğmuş Stadı’nda bir süredir devam eden altyapı sorunlarının çözümü için Lefkoşa Türk Belediyesi devreye girdi. LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Esat Erdoğmuş Stadı’na giderek, Hamitköy Kulübü Başkanı Evren Mannaş ve yöneticilerle birlikte incelemelerde bulundu.

Drenaj sorunu kısa süre içinde çözümlenecek

Stadın tribünlerinin hemen altında yer alan soyunma odaları önünde yağışlar sonrası yaşanan drenaj sorununu yerinde inceleyen Başkan Harmancı, konuya çözüm bulmak için kısa süre içerisinde gereken adımları atacaklarını ifade etti.

Kulüp Başkanı Evren Mannaş, bir süreden beridir var olan bu sorunun çözümü konusunda LTB’nin yaptığı girişim nedeni ile memnun olduklarını ifade ederken, amaçlarının gençliğe en iyi şartlarda hizmet sunmak olduğunu belirtti.