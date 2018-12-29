Laü, Daü’Ye Fark Attı (72-50)

KKTC Basketbol Büyük Erkekler ligi 3.hafta açılış maçında LAÜ kendi evinde konuk ettiği DAÜ’yü 72-50 mağlup ederek ligde 2.maçta 2.galibiyetini aldı. Maçın yıldızı LAÜ’de 27 sayı atan Berk Argın ve 11 ribaunt, 19 sayı ile oynayarak duoble duoble yapan Rajko Kljajevıc oldu.

Yer: LAÜ Spor Salonu

Hakemler: Nusret Sırdar, Hatica Ersözlü, Ali Kozok

LAÜ: Luka Pajkoviç, Adnan, Alper, Hüseyin, Doğukan, Hamit, Arif, Fuat, Hasan, Aytaç, Berk Argın, Rajko Kljajevıc

DAÜ: Rabee Ghanen, Oktay Ramız, Eılya Amın, Akınjıde Omısakın, Uğur, Doğukan, Marho Okorefe, Melih, Utku

Periyotlar: 1., 2., 3., 4.

LAÜ kendi evinde konuk ettiği DAÜ karşısında maça iyi başlayan taraf oldu. Skor üstünlüğünü eline geçiren LAÜ karşısında DAÜ oyundan kopmadı ve ilk periyotu LAÜ 15-10 önde tamamladı. 2.periyota hızlı başlayan ev sahibi ekip, Berk ve Rajko Kljajevıc ile oyunda üstünlüğü eline geçiren LAÜ devreyi 35-20 önde tamamladı. 2.devrede toparlanmaya çalışan DAÜ karşısında buna fırsat tanımayan LAÜ, Hamit ve Pajkoviç’in de devreye girmesiyle 3.periyotu da 59-37 önde tamamladı. Final periyotunda her iki takımda skora razı bir oyun sergileyince fark korundu ve LAÜ rakibini 72-50 mağlup etti.