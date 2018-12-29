Haspolat -Taşkent Anayolunda Kaza: 1Yaralı

Haspolat – Taşkent Anayolu’nda meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.

Polisten yapılan açıklamaya göre, saat 12:40 sıralarında, Haspolat – Taşkent Anayolu 1-2 km’leri arasında, Ghazanfar Iqbal , yönetimindeki JK 027 plakalı van araç ile kuzey istikametinden güney istikametine doğru seyrettiği sırada yolu yaya olarak geçmeye çalışan Assiyam Ametova’ya çarptı.

Kaza sonucu yaralanan yaya Assiyam Ametova’nın tedavisi kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde sürüyor. Ametova’nın sol omzunda kırık olduğu belirtildi.

