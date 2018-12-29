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Tkp Yeni Güçler Heyetinden Cas Çalışanlarına Destek Ziyareti
27 Aralık 2018 Perşembe Saat 18:16

Tkp Yeni Güçler Heyetinden Cas Çalışanlarına Destek Ziyareti

Toplumcu Kurtuluş Partisi (TKP) Yeni Güçler Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, Cyprus Airport Services (CAS) şirketinin tasfiye edilmesinden sonra Ercan Havalimanı girişinde süresiz açlık grevine başlayan CAS çalışanlarına destek vermek için

Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, Cyprus Airport Services şirketinin tasfiye edilmesinden sonra Ercan Havalimanı girişinde süresiz açlık grevine başlayan CAS çalışanlarına destek vermek için ziyarette bulundu.

Partiden yapılan açıklamaya göre ziyarette Genel Başkan Mehmet Çakıcı’nın yanı sıra, TKP Yeni Güçler Genel Sekreteri Mehmet Davulcu, MYK üyeleri Zuhal Koreli ve Ersen Sururi ve partililer de hazır bulundu.

Çakıcı ziyarette yaptığı konuşmada, CAS çalışanlarının içinde bulunduğu bugünkü durumun bir insanlık dramı olduğuna söyledi.

Çakıcı, “Açlık grevi son çaredir. Hiçbirinizin açlık grevi yapmasını istemeyiz. Açlık grevinde ciddi anlamda geri dönüşümü olmayan riskli bir takım sağlık sorunları yaşayabilirsiniz. Kalıcı psikolojik ve tıbbi komplikasyonlar olur ve bunlar geri dönüşümsüzdür. O nedenle gönlümüz açlık grevi yapmanızı istemez. Fakat kararlarınıza saygımız sonsuzdur.” ifadesini kullandı.

CAS’ın devlete ait bir şirket olduğunu, bu nedenle burada çalışanların da devletin sorumluluğunda olduğunu söyleyen Çakıcı, CAS çalışanlarının aylardır maaş almadığını, SSK ve ihtiyat sandığı yatırımlarının yapılmadığını, işten durdurma yazısı verilmediği için ne işsizlik parası alamadıklarını, devlet hastanesinden yararlanamadıklarını, çocuklarının okul taksitlerini yada aldıkları kredileri ödemek bir yana en acısı da evlerine bir ekmek dahi götüremez durumda olduklarını kaydetti.

Çakıcı, “Bunun son derece üzücü ve kabul edilemez olduğunu” söyledi.

Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ ve hükümeti eleştiren Çakıcı, sözlerin tutulmadığını savundu.
Çakıcı, bazı sendikaların yönetiminde hükümete yakın yöneticilerin olması nedeniyle CAS çalışanlarına yeterli desteği vermediğini savundu.

Çalışanlara her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirten Çakıcı, CAS çalışanlarına Kıbrıs Türk Ruh Sağlığı Enstitüsü olarak
ücretsiz psikolojik destek vermeye de hazır olduklarını kaydetti.

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Tkp Yeni Güçler Heyetinden Cas Çalışanlarına Destek Ziyareti Haberi

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