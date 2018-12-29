29 Aralık 2018 Cumartesi
Anasayfaya Dön
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Bakan Özyiğit, Tiyatro Sanatçısı Hüseyin Köroğlu’Nu Kabul Etti
27 Aralık 2018 Perşembe Saat 18:16

Bakan Özyiğit, Tiyatro Sanatçısı Hüseyin Köroğlu’Nu Kabul Etti

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, Tiyatro AŞHK’ın Sanat Yönetmeni Hüseyin Köroğlu ve Kurucuları Şenay ve Alara Köroğlu’nu kabul ederek görüştü. Kabulde, Kültür Dairesi Müdürü Şehbal Hamzaoğulları ile Özel Kalem

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, Tiyatro AŞHK’ın Sanat Yönetmeni Hüseyin Köroğlu ve Kurucuları Şenay ve Alara Köroğlu’nu kabul ederek görüştü. Kabulde, Kültür Dairesi Müdürü Şehbal Hamzaoğulları ile Özel Kalem Müdürü Kemal Burgaç da hazır bulundu.

Görüşmede, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığına bağlı Kültür Dairesi Müdürlüğü’nün organizatörlüğünde Tiyatro AŞHK’ın ‘Esaretten Özgürlüğe’ adlı oyununun ülkemizde bir program çerçevesinde ilçe okullarında Ocak ayından Mayıs ayına kadar sahnelenmesi projesikonuşuldu.

Tiyatro Sanatçısı Hüseyin Köroğlu,Tiyatro AŞHK olarak 2019 yılının Mustafa Kemal Atatürk’ünSamsun’a çıkışının 100.Yılı olması dolayısı ile Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ve Kültür Dairesi ile yapılacak ortak proje çerçevesinde, Tiyatro AŞHK’IN ‘Esaretten Özgürlüğe’ adlı oyununu kendi doğduğu ülkede, topraklarda gençler ile buluşturma fırsatı bulacaklarını belirtti.

‘Esaretten Özgürlüğe’ adlı oyun ile 1915’te Anadolu’nun işgali ile başlayan ve 1923 yılında Cumhuriyetin ilanı ile biten süreci sahneye taşıyacaklarını belirten Köroğlu, şarkılarla, türkülerle, marşlarla, cepheden mektuplarla, şiirlerle ve Nutuk’tan anlarla bu toprakların bizlere hangi koşularda emanet edildiğinin seyirciye aktarıldığını, oyunun sonunda da Kıbrıslı Türklerin Kurtuluş Savaşı sırasında Anadolu’ya nasıl ve hangi koşullarda yardım ettiklerinin anlatıldığını belirtti.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Sn. Cemal Özyiğit’in de Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı gibi sanatave sanatçıya değer veren bir kişi olduğunu vurgulayan Köroğlu, Atatürk’ün Samsun’a çıkışının 100. Yılında, o dönemin, Tiyatro aracılığı ile de gençlere aktarılmasının çok anlamlı olduğunu belirterek, Bakan Özyiğit ile Kültür Dairesi Müdürü Hamzaoğlularına teşekkür etti.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit öncelikli olarak Kıbrıs Türk Halkının bağrından çıkarak başarılı çalışmalara imza atan Köroğlu’nu kutladı.

Kültür ve Sanat’ın toplumlar için ne kadar önemli olduğunun bilinciyle, Bakanlık ve Kültür Dairesi olarak bu alanlara özel önem verirken, çalışmalarını da bu doğrultuda sürdürdüklerini belirten Özyiğit, Kültürel ve Sanatsal gelişim ve ilerleme için toplumdaki tüm kesimlerin ifade ve varlık alanı bulacakları çok sesli ve çoğulcu bir yapı oluşturulmasına katkı sağlamanın en önemli amaç ve hedeflerinden olduğunu ifade etti.

Özyiğit, Sanatın ve Sanatçının toplumlar için öneminin tartışılmaz olduğunu, sınırların sanatla aşılabildiğini, bunun en somut örneklerinden birini de Hüseyin Köroğlu’nun ortaya koyduğunu belirtti.

Bakanlık olarak böylesi değerli bir Tiyatro Sanatçısı ile işbirliği yapmanın kendileri açısından önemli olduğunu belirten Özyiğit, “Atatürk’ün Samsun’a çıkışının 100. Yılında verilen büyük mücadeleyi yeniden canlandırmak ve bunu sanatsal bir sunumla gerçekleştirmek, sanatsal bir aktiviteyi ülkemiz gençleri ile buluşturmak bizler açısından mutluluk vericidir” dedi. Proje çerçevesinde oyunun2019 Ocak ayından başlayarak Mayısa ayına kadar ilçelerde sahneleneceğini belirten Özyiğit, oyunla ilgili detaylı açıklamanın önümüzdeki günlerde Kültür Dairesi aracılığı ile yapılacağını ifade etti.

Bu haber toplam 127 defa okunmuştur
Bakan Özyiğit, Tiyatro Sanatçısı Hüseyin Köroğlu’Nu Kabul Etti Haberi

YORUMLAR
Bu Habere Yorum Yapılmamış.
Toplam Yorum Sayısı ( 0 )
DİĞER HABER BAŞLIKLARI
Efsane Megane sedan geri döndü
Renault’nun yeni sedan otomobili pazara sunuldu
Renault Talisman Resimleri ve Fiyatı
Renault ana vatanı Fransa’da Talisman modelinin satışlarına başlıyor. Markanın tüm dikkatleri üzerine çeken Talisman’ın Laguna modelinin yerini alacağı ifade ediliyor.
ABD de modifiye araç fuarı başladı
ABDnin Los Angeles Şehrinde Düzenlenen Modifiye Araç Fuarı Dub Show başladı.
Yeni BMW X6 geliyor
BMW’nin X5 modeli üzerine geliştirdiği yeni aracı X6, makyajlanıp, daha verimli motorlarla donatılmış olarak aralık ayında Türk tüketicileriyle buluşacak.
Yeni R8 turbo olacak
Audi Patronu, Yeni R8 ile ilgili çok özel açıklamalarda bulundu.
465 bin Ford geri çağırılıyor
Ford Motor, yakıt sızıntısı endişesi ile 465 bin aracı servise çağıracak
Yeni Subaru Forester Cenevrede
Subaru, Cenevre Motor Showda Türkiyede Mayısda satışa sunulacak yeni Foresterın Avrupa lansmanını gerçekleştiriyor.
BMW, 750 Bin aracını geri çağırıyor
Alman otomobil şirketi BMW, birçok modelindeki potansiyel elektrik arızası nedeniyle 750 bin aracını geri çağırdı.
BMW ve Toyota spor otomobil üretim ortaklığı
İki şirket yakıt hücrelerini ve spor otomobili içeren bir anlaşma imzaladı.
Dakar Rallisi’ni MINI kazandı
Stephane Peterhansel ve kopilotu Jean-Paul Cottret MINI Countryman ALL4 ile 2013 Dakar Rallisi’ni kazandılar.
İnfiniti Q50 ABD’de görücüye çıktı
INFINITI, yeni sportif sedan modelinin gelişini benzersiz özellikleri standart hale getirerek kutluyor.
Sportif Mercedes E Sınıfı makyajlandı
Geçen ay gözden geçirilmiş E Sınıfı sedan ve steyşının tanıtılmasının ardından, Mercedes-Benz E Sınıfı Coupe ve Cabriolet de yeni bir görünüme ve teknolojilere kavuştu.
KIBRIS GÜNDEMİ
ÇOK OKUNANLARBU AY|BU HAFTA|DÜN
FOTO GALERİ
SON DAKİKAGünün Tüm Haberleri »
Tüm Hakları Saklıdır © 2008 - 2015 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Mail : | Yazılım: Doğru Ajans