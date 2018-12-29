Bakan Özyiğit, Tiyatro Sanatçısı Hüseyin Köroğlu’Nu Kabul Etti

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, Tiyatro AŞHK’ın Sanat Yönetmeni Hüseyin Köroğlu ve Kurucuları Şenay ve Alara Köroğlu’nu kabul ederek görüştü. Kabulde, Kültür Dairesi Müdürü Şehbal Hamzaoğulları ile Özel Kalem Müdürü Kemal Burgaç da hazır bulundu.

Görüşmede, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığına bağlı Kültür Dairesi Müdürlüğü’nün organizatörlüğünde Tiyatro AŞHK’ın ‘Esaretten Özgürlüğe’ adlı oyununun ülkemizde bir program çerçevesinde ilçe okullarında Ocak ayından Mayıs ayına kadar sahnelenmesi projesikonuşuldu.

Tiyatro Sanatçısı Hüseyin Köroğlu,Tiyatro AŞHK olarak 2019 yılının Mustafa Kemal Atatürk’ünSamsun’a çıkışının 100.Yılı olması dolayısı ile Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ve Kültür Dairesi ile yapılacak ortak proje çerçevesinde, Tiyatro AŞHK’IN ‘Esaretten Özgürlüğe’ adlı oyununu kendi doğduğu ülkede, topraklarda gençler ile buluşturma fırsatı bulacaklarını belirtti.

‘Esaretten Özgürlüğe’ adlı oyun ile 1915’te Anadolu’nun işgali ile başlayan ve 1923 yılında Cumhuriyetin ilanı ile biten süreci sahneye taşıyacaklarını belirten Köroğlu, şarkılarla, türkülerle, marşlarla, cepheden mektuplarla, şiirlerle ve Nutuk’tan anlarla bu toprakların bizlere hangi koşularda emanet edildiğinin seyirciye aktarıldığını, oyunun sonunda da Kıbrıslı Türklerin Kurtuluş Savaşı sırasında Anadolu’ya nasıl ve hangi koşullarda yardım ettiklerinin anlatıldığını belirtti.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Sn. Cemal Özyiğit’in de Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı gibi sanatave sanatçıya değer veren bir kişi olduğunu vurgulayan Köroğlu, Atatürk’ün Samsun’a çıkışının 100. Yılında, o dönemin, Tiyatro aracılığı ile de gençlere aktarılmasının çok anlamlı olduğunu belirterek, Bakan Özyiğit ile Kültür Dairesi Müdürü Hamzaoğlularına teşekkür etti.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit öncelikli olarak Kıbrıs Türk Halkının bağrından çıkarak başarılı çalışmalara imza atan Köroğlu’nu kutladı.

Kültür ve Sanat’ın toplumlar için ne kadar önemli olduğunun bilinciyle, Bakanlık ve Kültür Dairesi olarak bu alanlara özel önem verirken, çalışmalarını da bu doğrultuda sürdürdüklerini belirten Özyiğit, Kültürel ve Sanatsal gelişim ve ilerleme için toplumdaki tüm kesimlerin ifade ve varlık alanı bulacakları çok sesli ve çoğulcu bir yapı oluşturulmasına katkı sağlamanın en önemli amaç ve hedeflerinden olduğunu ifade etti.

Özyiğit, Sanatın ve Sanatçının toplumlar için öneminin tartışılmaz olduğunu, sınırların sanatla aşılabildiğini, bunun en somut örneklerinden birini de Hüseyin Köroğlu’nun ortaya koyduğunu belirtti.

Bakanlık olarak böylesi değerli bir Tiyatro Sanatçısı ile işbirliği yapmanın kendileri açısından önemli olduğunu belirten Özyiğit, “Atatürk’ün Samsun’a çıkışının 100. Yılında verilen büyük mücadeleyi yeniden canlandırmak ve bunu sanatsal bir sunumla gerçekleştirmek, sanatsal bir aktiviteyi ülkemiz gençleri ile buluşturmak bizler açısından mutluluk vericidir” dedi. Proje çerçevesinde oyunun2019 Ocak ayından başlayarak Mayısa ayına kadar ilçelerde sahneleneceğini belirten Özyiğit, oyunla ilgili detaylı açıklamanın önümüzdeki günlerde Kültür Dairesi aracılığı ile yapılacağını ifade etti.