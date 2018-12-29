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27 Aralık Atatürk Koşusu Girne’De De Koşuldu
Mustafa Kemal Atatürk’ün Ankara’ya ilk gidişi anısına düzenlenen 27 Aralık Atatürk Koşusu Girne’de de koşuldu.Girne Bölgesi ilkokul , ortaokul ve liselerin katılımıyla 6 kategoride gerçekleşen koşu, Girne Uğur Mumcu Caddesi’nden başlayarak, 20 Temmuz Kordonboyu
Caddesi’nde Atatürk Anıtı önünde sona erdi.Atatürk Koşusu’nda, ikokul kızlar 800 metre,ilkokul erkekler 1000 metre, ortaokul kızlar 1500 metre, ortaokul erkekler 2000 metre, lise kızlar 2000metre , lise erkekler ise 3000 metre koştu.
Koşuların tamamlanmasının ardından dereceye girenlere ödülleri , Girne Kaymakamı Sinan Güneş, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ,GKK Sahil Güvenlik Komutanı Deniz Yarbay Mehmet Sevgüm,Girne Polis Müdürü Sıtkı Erkıvanç,bölge okullarının müdürleri tarafından, Girne Atatürk Anıtı önünde gerçekleşen bir törenle verildi.
İlkokul kızlar takımın sıralamasında, Şehit Hasan Cafer İlkokulu birinci, 23 Nisan İlkokulu ikinci , Doğa Alsancak İlkokulu üçüncü , kızlar ferdi sıralamada Emine Damdelen birinci, Şehit Hasan Cafer İlkokulu’ndan Ayşegül Bilse ikinci, Alsancak İlkokulu’ndan Yasmin Özmenek üçüncü oldu.
İlkokul erkek takımlarda,Şehir Hasan Cafer İlkokulu birincş,23 Nisan İlkokulu ikinci,Alsancak İlkokulu üçüncü olurken, ilkokul erkekler ferdi sıralamada Doğa Koleji’nden Sebastian Vincent Birinci, 23 Nisan İlkokulu’ndan Yunus Dilöz ikinci, şehit Hasan Cafer İlkokulu’ndan Şanur Ziyatinov üçüncü oldu.
Ortaokul kız takımlar sıralamasında 19 Mayıs Türk Maarif Koleji ikinci, oğuz veli ortaokulu üçüncü olurken, Ortaokul kızlar ferdi sıralamada, Anafartalar Lisesi’nden Ceren Malgir birinci, 19 Mayıs Türk Maarif Koleji’nden Fatma cengiz ikinci, Anafartalar Lisesi’nden Mutia Çınar üçüncü oldu..
Ortaokul erkekler takımlar sıralamasında Anafartalar Lisesi birinci, İsa Asenov Bozkır üçüncü oldu.
19 Mayıs Türk Maarif Koleji ikinci, LaptaYavuzlar Lisesi üçüncü olurken,Oğuz Veli Ortaokulundan Furkan Ömer birinci, Anafartalar Lisesinden Barış Gültekin ikinci, Anafartalar Lisesi’nden İsa Asenov Bozkır üçüncü oldu.
Lise Kız takımlar sıralamasında Anafartalar Lisesi birinci,Girne Amerikan Koleji ikinci, Lapta Yavuzlar Lisesi üçüncü olurken, lise kızlar ferdisıralamada birinciliği Girne Amerikan Koleji’nden Selvihan Dural, lapta yavuzlar lisesinden nurhayat Canlıer ikinciliği, Anafartalar Lisesi’nden Askın Bayrakçı da üçüncülüğü kazandı.
Lise erkekler takım sıralamasında, Lapta Yavuzlar Lisesi birinci, Anafartalar Lisesi ikinci,19 Mayıs Türk Maarif Koleji üçüncü gelirken, lise erkekler ferdi sıralamada Lapta Yavuzlar Lisesi’nden Mete Çelik, birinci, Anafartalar Lisesi’nden mert çelik ikinciliği ve Anafartalar Lisesi’nden Şükrü Erdoğan üçüncülüğü kazandı.
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Mail : | Yazılım: Doğru Ajans