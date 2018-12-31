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Yeni Yıl Hazırlıkları Sürüyor
29 Aralık 2018 Cumartesi Saat 13:35

Yeni Yıl Hazırlıkları Sürüyor

2018’in yılının sona ermesine sayılı saatler kaldı. Yılın son günlerinde cadde ve sokaklarda, alışveriş merkezlerinde, marketlerde son hazırlıklarını yapan vatandaşların yoğunluğu var. Özellikle büyük kentlerde yeni yıl nedeniyle

2018’in yılının sona ermesine sayılı saatler kaldı.

Yılın son günlerinde cadde ve sokaklarda, alışveriş merkezlerinde, marketlerde son hazırlıklarını yapan vatandaşların yoğunluğu var. Özellikle büyük kentlerde yeni yıl nedeniyle trafikteki yoğunluk arttı.

Havanın yeni yılın son günü olan 31 Aralık Pazartesi parçalı bulutlu, yer yer sağanak yağmurlu; yeni yılın ilk gününde ise parçalı çok bulutlu olması bekleniyor.

2019’in ilk günü olan 1 Ocak Salı resmi tatil olacak.

Girne, Dikmen, Alsancak ve Lapta bölgelerini etkileyen ve dört kişinin ölümüne yol açan sel felaketi dolayısıyla özellikle büyük kentlerin belediyelerinin her yıl düzenlediği meydan konserleri bu yıl yapılmayacak.

Beş ilçede de belediyelerin düzenlediği etkinlikler sel felaketi nedeniyle iptal edildi.

Polis Genel Müdürlüğü, yeni yıl kutlamalarının huzur ve güven ortamında gerçekleşebilmesi için emniyet tedbirlerinin üst seviyeye çıkarıldığını duyurdu.

Polis Genel Müdürlüğü şikâyetleri ve yardım taleplerini değerlendirmek ve anında hizmet verebilmek maksadıyla “155 POLİS İMDAT”, “199 İTFAİYE”, “156 ALO NARKOTİK” ve diğer telefon hatları ile 24 saat kesintisiz hizmet verecek.

Devlet Piyangosu, yılbaşı çekilişinde toplam 3 milyon 317 bin TL ikramiye dağıtacak. Yılbaşı özel çekilişinde verilecek büyük ikramiye 1 milyon 500 bin TL olacak ve ödül sahibini bulana kadar çekiliş tekrarlanacak. 1 milyonu takip eden diğer büyük ikramiyeler ise 125 bin TL, 25 bin TL ve 10 bin TL.

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