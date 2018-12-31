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Harçlara 1 Ocak’Tan İtibaren Artış Getririldi
Bakanlar Kurulu 1 Ocak 2019’dan geçerli olmak üzere pul ve harçlar olarak bilinen devlete ödenen harçlara zam yaptı.
Karar resmi gazetede yayımlandı.
1 Ocak 2019 tarihinden geçerli olacak yeni miktarlarda yüzde 30’a varan artış öngörülüyor.
Yurttaşlık, pasaport, evlilik ve doğumda ödenen; motorlu araçlar kayıt ve ruhsat harçları ile sürüş ehliyetleri, yabancıların çalışma izinlerinde ödenen harçlara zam yapıldı.
Öğrenci ehliyeti çıkarmak isteyenler 2019 ylında 350 TL ödeyecek. Motorlu araç sürüş ehliyetleri için 2 yıllık 349.80 TL; üç yıllık 469.70 TL; beş yıllık 719.50 TL; on yıllık bin 194 TL oldu.
Süreli çalışma izinleri de 6 aylık 253 TL; 6 ayı geçen ancak 12 ayı geçmeyenler için 548 TL; 12 ayı ge.en ancak 24 ayı geçmeyenler için bin 97 TL ödenecek.
İş yapma izinlerinde ise bin 168 TL; öğrenci çalışma izinlerinde ise ödenecek harçlar 152 TL ile 304 TL arasında değişecek.
İş kurma izinlerine de artış getirildi. Bu izinler 2019’da bin 528 ile 6 bin 20 TL arasında değişecek.
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Mail : | Yazılım: Doğru Ajans