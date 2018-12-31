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Polisiye Olaylar
29 Aralık 2018 Cumartesi Saat 13:35

Polisiye Olaylar

Gönyeli’de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince A.H.’nin (E-20) kullanımında bulunan araçta yapılan aramada, yeşil reçeteye tabi muhtelif markalarda toplam 42 adet hap bulundu. Polis, “İlaç ve Eczacılık Yasası

Gönyeli’de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince A.H.’nin kullanımında bulunan araçta yapılan aramada, yeşil reçeteye tabi muhtelif markalarda toplam 42 adet hap bulundu.
Polis, “İlaç ve Eczacılık Yasasına aykırı hareket” gerekçesiyle bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlattı. Soruşturma sürüyor.
Girne’de yangın

Karakum bölgesinde faaliyet gösteren “Saki” isimli meyhanenin mutfak kısmında muhtemelen elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu yangın meydana geldi. Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, çıkan yangın sonucu mutfak içerisindeki eşyalar ile elektrik tesisatı yandı. Soruşturma devam ediyor.
Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt’ta asayiş ve trafik denetimi yapıldı
Polis, 28-29 Aralık tarihleri ile 21.00-01.00 saatleri arasında Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt’ta asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirdi.
Gazimağusa’da gerçekleştirilen denetimlerde; bölgede faaliyet gösteren kumarhaneler, gece kulüpleri, bet ofisleri, kahvehaneler, işçi yatı evleri, pansiyonlar ve seyir halinde bulunan araçlarda kontroller yapıldı.

Denetimler kapsamında, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 11 kişi, KKTC’de izinsiz ikamet eden toplam 4 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu ise 650 araç kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 157 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilirken, 1 kişi sürüş ehliyetsiz araç kullanmaktan tutuklandı, muhtelif suçlardan dolayı 3 araç trafikten men edildi.
Girne’de gerçekleştirilen denetimlerde; bölgede faaliyet gösteren kumarhaneler, barlar, kahvehaneler, diskolar ve seyir halinde bulunan araçlarda kontroller yapıldı. Yapılan denetimler sonucu kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 8 kişi tespit edilerek haklarında yasal işlem başlatıldı. Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu ise 625 araç kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 125 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilirken, muhtelif suçlardan dolayı 2 kişi tutuklandı, 6 araç trafikten men edildi.

Güzelyurt’ta gerçekleştirilen denetimlerde ise; bölgede faaliyet gösteren bet ofisleri, alkollü içki satışı yapılan yerler, gece kulüpleri ve kahvehanelerde yapılan denetimlerde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu ise 350 araç kontrol edilirken, suç işlediği tespit edilen 69 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi, muhtelif suçlardan dolayı 2 araç trafikten men edildi.

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