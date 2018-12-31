Girne Belediyesi Türk Sanat Müziği Topluluğu Muhteşem Bir Konser Verdi

Girne Belediyesi Türk Sanat Müziği Topluluğu, 17 Aralık 2018 tarihinde 55. Konseri olan “Gayrimüslim Besteciler Konseri”ni Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu’nda gerçekleştirdi.

Şef İhsan Gürel önderliğinde, Hüseyin Kanatlı’nın sunumu ve ünlü modacı Barbaros Şansal’ın hazırladığı kostümlerle sahne alan Girne Belediyesi Türk Sanat Müziği Topluluğu, muhteşem bir performans sergiledi.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, 55’inci konserlerini yapan Türk Sanat Müziği Topluluğu’nun 21 yıldır özveri ve emek ile amatör bir şekilde profesyonel anlayışla çalışarak, fedakarlık yaparak, bu günlere ulaştığını söyledi. Girne’yi yurt içinde ve yurt dışında temsil eden Topluluğun, kısa bir süre önce de Ankara’da konser verdiğini hatırlattı.

Güngördü, konserin sonunda Şef İhsan Gürel’e ve her zaman kendilerini yalnız bırakmayan sunucu Hüseyin Kanatlı’ya, topluluğa hazırladığı kıyafetler için modacı Barbaros Şansal’a ve Yıldırım Mayruk’a teşekkür ederek plaket ve çiçek takdim etti.

Topluluğun, yeni dönem için de yurtiçi ve yurt dışı konser hazırlıkları devam ediyor.