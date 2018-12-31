- Cas Çalışanları Bugün Basın Toplantısı Düzenleyecek
- Bakan Özyiğit, Umut Otizm Derneği Yetkilileri İle Görüştü
- Endonezya’da 6,1 Büyüklüğünde Deprem
- Kanada’daki Buzulların Yüzde 80’i 50 Yıl İçinde Eriyecek
- New Yorkluları Korkutan Mavi Işık Trafo Patlaması Çıktı
- “Yeni Yıl Konserleri” Sanatseverlerle Buluşuyor
- Müjdat Gezen, Adli Kontrol Kararına İtiraz Etti
- Bağımsızlık Yolu, Dayanışma Yemeği Düzenledi
- Merkel Ve Putin Suriye Konusunu Görüştü
- Harçlara 1 Ocak’Tan İtibaren Artış Getririldi
- Girne Belediyesi Türk Sanat Müziği Topluluğu Muhteşem Bir Konser Verdi
- Cumhurbaşkanı Akıncı’Nın Basın Resepsiyonu Yarın Akşam
- Filipinler’de 7 Büyüklüğünde Deprem
- Ab’Nin Güçlendirilmiş Schengen Sistemi Yürürlüğe Girdi
- Madagaskar’da Cumhurbaşkanı Seçiminin Galibi Rajoelina
- Yanardağ Çevresindeki Adalara Erken Uyarı Sistemi
- Yeni Yıl Hazırlıkları Sürüyor
- Polisiye Olaylar
- Trump, Irak’Taki Abd Askeri Üsünü Ziyaret Etti
- İsrail Parlamentosu Erken Seçim İçin Kendini Feshetti
- Darbe Girişimi Sırasında Kktc’deki Eylemlere İlişkin Dava
- Metin Akpınar Ve Müjdat Gezen Hakkında Soruşturma
- Lefke’De Şiddetli Dolu Yağışı
- Metin Akpınar Ve Müjdat Gezen Hakkında Soruşturma
- Yunanistan’Da Patlama
- Acapulco Kavşağı İle Değirmenlik Çemberi Arasında Kalan Kısım Trafik Akışına Kapatılmıştır
- Lefke’De Şiddetli Dolu Yağışı
- Üstün:temennimiz Ve Beklentimiz, 2019’Da Yyk Yasası’Nın Geçirilmesi Ve Yayıncılığın Önünün
- Endonezya’Da Alarm Seviyesi Yükseltildi
- Kamu Çalışanlarına Müjdeli Haber!
- “Öztan Özatay 11. Fotoğraf Yarışması” Na Başvuru Süreci Başladı
- Trump, Irak’Taki Abd Askeri Üsünü Ziyaret Etti
- Erdoğan’Dan Netanyahu’Ya Yanıt
- Erdoğan’Dan Netanyahu’Ya Yanıt
- Erdoğan İle Trump ‘Suriye’De Ortak Girişimi’ Görüştü
- Erdoğan İle Trump ‘Suriye’De Ortak Girişimi’ Görüştü
- Kanada’daki Buzulların Yüzde 80’i 50 Yıl İçinde Eriyecek
- “Yeni Yıl Konserleri” Sanatseverlerle Buluşuyor
- Girne Belediyesi Türk Sanat Müziği Topluluğu Muhteşem Bir Konser Verdi
- Endonezya’da 6,1 Büyüklüğünde Deprem
- New Yorkluları Korkutan Mavi Işık Trafo Patlaması Çıktı
- Madagaskar’da Cumhurbaşkanı Seçiminin Galibi Rajoelina
- Ab’Nin Güçlendirilmiş Schengen Sistemi Yürürlüğe Girdi
- Filipinler’de 7 Büyüklüğünde Deprem
- Merkel Ve Putin Suriye Konusunu Görüştü
- Müjdat Gezen, Adli Kontrol Kararına İtiraz Etti
- Cas Çalışanları Bugün Basın Toplantısı Düzenleyecek
- Polisiye Olaylar
- Bakan Özyiğit, Umut Otizm Derneği Yetkilileri İle Görüştü
- Harçlara 1 Ocak’Tan İtibaren Artış Getririldi
- Yeni Yıl Hazırlıkları Sürüyor
- Yanardağ Çevresindeki Adalara Erken Uyarı Sistemi
- Cumhurbaşkanı Akıncı’Nın Basın Resepsiyonu Yarın Akşam
- Bağımsızlık Yolu, Dayanışma Yemeği Düzenledi
- Bakanlar Kurulu Toplandı
- 27 Aralık Atatürk Koşusu Girne’De De Koşuldu
Kanada’daki Buzulların Yüzde 80’i 50 Yıl İçinde Eriyecek
Kanada’da yapılan bir araştırmaya göre, Alberta, Yukon ve British Columbia eyaletlerindeki buzulların yüzde 80’i 50 yıl içinde eriyecek.
Kanada’da yapılan bir araştırma, üç ayrı eyalette yoğun olarak bulunan buzulların önemli kısmının 50 yıl içinde yok olacağını ortaya koydu.
Alberta Üniversitesi öğretim üyelerinden Prof. Zac Robinson ve British Columbia eyaletindeki Simon Fraser Enstitüsü Ekoloji Uzmanı Prof. David Hik tarafından Kanada Dağcılık Kulübü adına yapılan “Kanada Dağlarının Durumu” adlı araştırmaya göre, Alberta, Yukon ve British Columbia eyaletlerindeki buzulların yüzde 80’i 50 yıl içinde eriyecek.
Araştırmaya göre iklim değişikliği beraberinde, Alberta, British Columbia ve Yukon’daki buzulların beklenenden daha hızlı erimesi, su seviyelerinin yükselmesi ve çöllerin oluşması tehdidini de getiriyor.
Kanada resmi haber ajansı CanadianPress’e konuşan David Hik, üç eyaleti kapsayan bölgenin, küresel ısınmanın en sıcak noktalarından biri olduğuna işaret ederek, buzullardaki değişimin büyüklüğünün çarpıcı boyutlara ulaştığını kaydetti. Alberta’daki Banff Ulusal Parkı’nın bir parçası olan Rocky Dağları’ndaki Peyto Buzulu kütlesinin yaklaşık yüzde 70’inin eridiğini anlatan Hik, “küçük bir buzul ama gördüklerimizin tipik bir örneği” dedi.
Araştırmada incelenen bölgenin, Antarktika ve Grönland’daki buzulların dışında dünyadaki diğer buzullardan daha büyük bir alanı kapsadığına dikkati çeken David Hik, erime oranlarının Avrupa Alpleri’nde ve And Dağları’nda görülenlerle benzeştiğini kaydetti.
Buzullar eridikçe kuraklık tehlikesi de artıyor
Prof. David Hik, “Buzullar geri çekildikçe, daha fazla su yokuş aşağı akar ancak buz tabakaları ne kadar fazla çekilirse orada o kadar az su akar ve daha sonra alan kurumaya başlar. Yukon’daki Kluane Nehri gibi yerlerde çok fazla toz var çünkü nehrin içinden aktığı vadi esasen kuruyor. Bölgede katabatik rüzgarlar olarak adlandırdığımız buzuldan çıkan rüzgarlar oldukça kuvvetli ve kurumuş dere yataklarından çıkan tozu daha da kuvvetli üflüyor. Bu toz ağaçlara ve bitkilere yerleşerek ve fotosentezi azaltarak bitki örtüsü için hayatın devamına engel bir sorun haline geliyor” dedi.
Alberta Üniversitesi öğretim üyelerinden Prof. Zac Robinson ise ısının artmasıyla Rocky Dağları’ndaki bazı büyük buz kapaklarının parçalanmasının devam edeceğini söyledi.
Buzulların devamının, kışın karla yeni katmanların birikmesine bağlı olduğunu ifade eden Robinson, ancak bu katmanların ertesi yaz tamamen erimemesi gerektiğine işaret etti. Robinson, hızlı ısınma, daha az kar yağışı ve hızlı bir eriyik kombinasyonunun, buzulların uzunluk ve hacim olarak çekilmesine neden olduğunu söyledi. Dağların değişim nöbetleri olarak kabul edildiğini, çünkü iklim değişikliklerine hızlı ve yoğun bir şekilde yanıt verdiklerini belirten Robinson, “Dağlar geleceğe önemli bir bakış açısı veriyor ve bize sırada ne olacağını gösterebilir” ifadesini kullandı.
Robinson, dağ buzullarının ısınmaya karşı hassasiyetleri göz önüne alındığında en eski ve en dramatik buz kaybının belirtilerini gösterdiğini ve Yukon’daki St. Elias Dağları’nın en yüksek oranda buz kaybettiğini söyledi.
- Cas Çalışanları Bugün Basın Toplantısı Düzenleyecek
- Bütçe Maratonu Bugün Sona Eriyor
- Minik Tuğsan’Dan Üzücü Veda…
- Lute, Bugün Liderlerle Yeniden Görüşecek
- Sürücülerin Dikkatine!
- Akyener: Ekonomik Olarak Tutarlı Olmayan Hiçbir Proje Hayata Geçemez
- Ciklos’Ta Hayatını Kaybeden Gençlerin Aileleri Eylem Yaptı
- Dikkat Elektrik Kesintisi!
- » Türkiye’Den Endonezya’Ya Taziye Mesajında Bulundu
- » Çelik: Türkiye Kktc’Nin Meşru Davasının Destekçisi Ve Garantörüdür
- » Erdoğan’Dan Netanyahu’Ya Yanıt
- » Erdoğan İle Trump ‘Suriye’De Ortak Girişimi’ Görüştü
- » Yunanistan’Da Patlama
- » Çatalköy- Değirmenlik Anayolu Arası Şiddetli Dolu Yağışı!
- » Bakanlar Kurulu Toplandı
- » Acapulco Kavşağı İle Değirmenlik Çemberi Arasında Kalan Kısım Trafik Akışına Kapatılmıştır
- » Erdoğan Trump Görüşmesi
- » Bakan Özyiğit, Umut Otizm Derneği Yetkilileri İle Görüştü
- » Lefke’De Şiddetli Dolu Yağışı
- » Endonezya’Da Alarm Seviyesi Yükseltildi
- » İsrail Parlamentosu Erken Seçim İçin Kendini Feshetti
- » Endonezya’da 6,1 Büyüklüğünde Deprem
- » Metin Akpınar Ve Müjdat Gezen Hakkında Soruşturma
- » Kanada’daki Buzulların Yüzde 80’i 50 Yıl İçinde Eriyecek
- » Lefke’De Şiddetli Dolu Yağışı
- » Darbe Girişimi Sırasında Kktc’deki Eylemlere İlişkin Dava
- » Trump, Irak’Taki Abd Askeri Üsünü Ziyaret Etti
- » Güzelyurt’Ta Verilen Mücadelenin Belgeseli Gösterildi
- » Darbe Girişimi Sırasında Kktc’deki Eylemlere İlişkin Dava
- » New Yorkluları Korkutan Mavi Işık Trafo Patlaması Çıktı
- » Metin Akpınar Ve Müjdat Gezen Hakkında Soruşturma
- » Cas Çalışanları Bugün Basın Toplantısı Düzenleyecek
- » “Yeni Yıl Konserleri” Sanatseverlerle Buluşuyor
- » “Öztan Özatay 11. Fotoğraf Yarışması” Na Başvuru Süreci Başladı
- » Endonezya’Da Alarm Seviyesi Yükseltildi
- » Erdoğan Trump Görüşmesi
- » Üstün:temennimiz Ve Beklentimiz, 2019’Da Yyk Yasası’Nın Geçirilmesi Ve Yayıncılığın Önünün
- » Bağımsızlık Yolu, Dayanışma Yemeği Düzenledi
- » Erdoğan İle Trump ‘Suriye’De Ortak Girişimi’ Görüştü
- » Kamu Çalışanlarına Müjdeli Haber!
- » Filipinler’de 7 Büyüklüğünde Deprem
- » Türkiye’Den Endonezya’Ya Taziye Mesajında Bulundu
- » Çatalköy- Değirmenlik Anayolu Arası Şiddetli Dolu Yağışı!
- » Erdoğan’Dan Netanyahu’Ya Yanıt
- » Cas Çalışanları Bugün Basın Toplantısı Düzenleyecek
- » Bakan Özyiğit, Umut Otizm Derneği Yetkilileri İle Görüştü
- » Endonezya’da 6,1 Büyüklüğünde Deprem
- » Kanada’daki Buzulların Yüzde 80’i 50 Yıl İçinde Eriyecek
- » New Yorkluları Korkutan Mavi Işık Trafo Patlaması Çıktı
- » “Yeni Yıl Konserleri” Sanatseverlerle Buluşuyor
- » Müjdat Gezen, Adli Kontrol Kararına İtiraz Etti
- » Bağımsızlık Yolu, Dayanışma Yemeği Düzenledi
- » Merkel Ve Putin Suriye Konusunu Görüştü
- » Harçlara 1 Ocak’Tan İtibaren Artış Getririldi
- » Girne Belediyesi Türk Sanat Müziği Topluluğu Muhteşem Bir Konser Verdi
- » Cumhurbaşkanı Akıncı’Nın Basın Resepsiyonu Yarın Akşam
- » Filipinler’de 7 Büyüklüğünde Deprem
- » Ab’Nin Güçlendirilmiş Schengen Sistemi Yürürlüğe Girdi
- » Madagaskar’da Cumhurbaşkanı Seçiminin Galibi Rajoelina
- » Yanardağ Çevresindeki Adalara Erken Uyarı Sistemi
- » Yeni Yıl Hazırlıkları Sürüyor
- » Polisiye Olaylar
- » Trump, Irak’Taki Abd Askeri Üsünü Ziyaret Etti
- » İsrail Parlamentosu Erken Seçim İçin Kendini Feshetti
- » Darbe Girişimi Sırasında Kktc’deki Eylemlere İlişkin Dava
- » Metin Akpınar Ve Müjdat Gezen Hakkında Soruşturma
- » Lefke’De Şiddetli Dolu Yağışı
- » Metin Akpınar Ve Müjdat Gezen Hakkında Soruşturma
- » Yunanistan’Da Patlama
- » Acapulco Kavşağı İle Değirmenlik Çemberi Arasında Kalan Kısım Trafik Akışına Kapatılmıştır
- » Lefke’De Şiddetli Dolu Yağışı
- » Üstün:temennimiz Ve Beklentimiz, 2019’Da Yyk Yasası’Nın Geçirilmesi Ve Yayıncılığın Önünün
- » Endonezya’Da Alarm Seviyesi Yükseltildi
- » Kamu Çalışanlarına Müjdeli Haber!
- » “Öztan Özatay 11. Fotoğraf Yarışması” Na Başvuru Süreci Başladı
- » Trump, Irak’Taki Abd Askeri Üsünü Ziyaret Etti
- » Erdoğan’Dan Netanyahu’Ya Yanıt
- » Erdoğan’Dan Netanyahu’Ya Yanıt
- » Erdoğan İle Trump ‘Suriye’De Ortak Girişimi’ Görüştü
- » Erdoğan İle Trump ‘Suriye’De Ortak Girişimi’ Görüştü
Mail : | Yazılım: Doğru Ajans