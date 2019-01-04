Yeni yılla birlikte devletin gelirler bütçesinde yer alan harçlar artırıldı.Av ruhsatları 1 Ocak’tan geçerli olmak üzere zamlandı. Buna göre bir av ruhsatı 166 TL, av ruhsatı sureti de 26 TL oldu. 2018 yılı boyunca av ruhsatı 128 TL ve av ruhsatı sureti 20 TL idi.

Söz konusu Bakanlar Kurulu kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.

Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada da dile getirdiği gelirler bütçesindeki harçlara yüzde 28-30 oranında zam geldi.

Denktaş, hayat pahalılığı oranının yüzde 32 olduğunu, buna paralel olarak 1 Ocak’tan itibaren devlet harçlarının da yeniden düzenlendiğini açıklamıştı.

HANGİ HARÇLAR ARTTI?

Bakanlar Kurulu’nun, Gelir Bütçesi’nde yer alan harçların günümüz ekonomik koşullarına göre yeniden düzenlenmesini onayladığı değişiklik tüzükleri ve emirnameler şunlar:

1. D Sınıfı Akaryakıtın Nakliyesi, İthali, Depolamasının Düzenlenmesi, Muhafaza Edilmesi, Satışı ve Gaz Tüplerinin Denetlenmesi Tüzüğü.

2. Akaryakıt Satışı ve iştigali Tüzüğü.

3. Patlayıcı Maddeler Tüzüğü.

4. Alkollü içkiler Satış Ruhsat Ücretleri Tüzüğü

5. Ateşli Silahlar Ruhsat ve Harçlarının Belirlenmesi Tüzüğü

6. Avukat Harçları Tüzüğü

7. Bilgi veya Belgeye Erişim Tüzüğü

8. Cezaevi Tüzüğü

9. Daimi ikamet Izni Tüzüğü

10. İlan, Reklam ve Levha Tüzüğü

11. Kamu Görevlileri Sınav Harçları Tüzüğü

12. Konsolosluk Harçları Tüzüğü

13. Maden ve Taş Ocakları Tüzüğü

14. Motorlu Araçlar Kayıt ve Ruhsat Harçları ile Sürüş Ehliyetleri için Ödenecek Harçların Yeniden

Belirlenmesi Tüzüğü

15. Motorlu Araçlar ve Yol Trafik Tüzüğü

16. Motorlu Araçlarla Yolcu ve Eşya Taşınması Harçları Tüzüğü

17. Oteller Tüzüğü

18. Pasaport ve Seyahat Belgesi Harçları Tüzüğü

19. Pul Vergileri Emirnamesi

20. Sakinlerin Kaydı Tüzüğü

21. Sendikalar Tüzüğü

22. Tapu ve Kadastro Dairesi Tüzüğü

23. Tarım Dairesi, ithalat ihracat Denetimleri, Ön izin ve Bitki Pasaportu Verilmesi, Bitki Sağlık Sertifikası Düzenlenmesi, Kayıt işlemleri ve Bitki Sağlığı Denetimleri karşılığında Alınacak Ücretler ve Harçlar Tüzüğü

24. Tarımsal ilaçlar Denetim Tüzüğü

25. Tarımsal Ürünler Tüzüğü

26. Tarımsal Ürünler Tağşiş Tüzüğü

27. 2019 Taşınmaz Mal Vergisi, Vergi Miktarları ve Vergi Oranları Tüzüğü

28. Telsiz Telgraf Tüzüğü

29. Türk Cemaat Meclisi Evlenme ile ilgili Resimler Emirnamesi

30. Vefat Edenlerin Vergilendirilmesi ile ilgili Sertifika Harçları Tüzüğü

31. Yabancılar ve Muhaceret Tüzüğü

32. Yabancıların Çalışma izinleri Tüzüğü

33. Yollar ve Binalar Tüzüğü

34. Yurttaşlık Tüzüğü

Öte yandan Bakanlar Kurulu, Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi Yasası’nın 20’nci maddesi, 1969, Hastaneleri Kontrol Yasası’nın 3’üncü maddesi ve Kamu Sağlık Çalışanları Yasası’nın 40’ıncı maddesinin verdiği yetkiye dayanarak hazırlanan “Sağlık Kurumları Ücretler Tarifesi Tüzüğü”nü de onayladı.