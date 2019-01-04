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Gelirler Bütçesinde Yer Alan Harçlar Artırıldı
Yeni yılla birlikte devletin gelirler bütçesinde yer alan harçlar artırıldı.Av ruhsatları 1 Ocak’tan geçerli olmak üzere zamlandı. Buna göre bir av ruhsatı 166 TL, av ruhsatı sureti de 26 TL oldu. 2018 yılı boyunca av ruhsatı 128 TL ve av ruhsatı sureti 20 TL idi.
Söz konusu Bakanlar Kurulu kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.
Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada da dile getirdiği gelirler bütçesindeki harçlara yüzde 28-30 oranında zam geldi.
Denktaş, hayat pahalılığı oranının yüzde 32 olduğunu, buna paralel olarak 1 Ocak’tan itibaren devlet harçlarının da yeniden düzenlendiğini açıklamıştı.
HANGİ HARÇLAR ARTTI?
Bakanlar Kurulu’nun, Gelir Bütçesi’nde yer alan harçların günümüz ekonomik koşullarına göre yeniden düzenlenmesini onayladığı değişiklik tüzükleri ve emirnameler şunlar:
1. D Sınıfı Akaryakıtın Nakliyesi, İthali, Depolamasının Düzenlenmesi, Muhafaza Edilmesi, Satışı ve Gaz Tüplerinin Denetlenmesi Tüzüğü.
2. Akaryakıt Satışı ve iştigali Tüzüğü.
3. Patlayıcı Maddeler Tüzüğü.
4. Alkollü içkiler Satış Ruhsat Ücretleri Tüzüğü
5. Ateşli Silahlar Ruhsat ve Harçlarının Belirlenmesi Tüzüğü
6. Avukat Harçları Tüzüğü
7. Bilgi veya Belgeye Erişim Tüzüğü
8. Cezaevi Tüzüğü
9. Daimi ikamet Izni Tüzüğü
10. İlan, Reklam ve Levha Tüzüğü
11. Kamu Görevlileri Sınav Harçları Tüzüğü
12. Konsolosluk Harçları Tüzüğü
13. Maden ve Taş Ocakları Tüzüğü
14. Motorlu Araçlar Kayıt ve Ruhsat Harçları ile Sürüş Ehliyetleri için Ödenecek Harçların Yeniden
Belirlenmesi Tüzüğü
15. Motorlu Araçlar ve Yol Trafik Tüzüğü
16. Motorlu Araçlarla Yolcu ve Eşya Taşınması Harçları Tüzüğü
17. Oteller Tüzüğü
18. Pasaport ve Seyahat Belgesi Harçları Tüzüğü
19. Pul Vergileri Emirnamesi
20. Sakinlerin Kaydı Tüzüğü
21. Sendikalar Tüzüğü
22. Tapu ve Kadastro Dairesi Tüzüğü
23. Tarım Dairesi, ithalat ihracat Denetimleri, Ön izin ve Bitki Pasaportu Verilmesi, Bitki Sağlık Sertifikası Düzenlenmesi, Kayıt işlemleri ve Bitki Sağlığı Denetimleri karşılığında Alınacak Ücretler ve Harçlar Tüzüğü
24. Tarımsal ilaçlar Denetim Tüzüğü
25. Tarımsal Ürünler Tüzüğü
26. Tarımsal Ürünler Tağşiş Tüzüğü
27. 2019 Taşınmaz Mal Vergisi, Vergi Miktarları ve Vergi Oranları Tüzüğü
28. Telsiz Telgraf Tüzüğü
29. Türk Cemaat Meclisi Evlenme ile ilgili Resimler Emirnamesi
30. Vefat Edenlerin Vergilendirilmesi ile ilgili Sertifika Harçları Tüzüğü
31. Yabancılar ve Muhaceret Tüzüğü
32. Yabancıların Çalışma izinleri Tüzüğü
33. Yollar ve Binalar Tüzüğü
34. Yurttaşlık Tüzüğü
Öte yandan Bakanlar Kurulu, Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi Yasası’nın 20’nci maddesi, 1969, Hastaneleri Kontrol Yasası’nın 3’üncü maddesi ve Kamu Sağlık Çalışanları Yasası’nın 40’ıncı maddesinin verdiği yetkiye dayanarak hazırlanan “Sağlık Kurumları Ücretler Tarifesi Tüzüğü”nü de onayladı.
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Mail : | Yazılım: Doğru Ajans