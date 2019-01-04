Bu Yolları Kullanacak Sürücülerin Dikkatine!

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre Kalecik-Tuzluca kavşakları arasında kalan yolda su birikintisi nedeniyle yol trafiğe kapalı.Ulaşım Kalecik köyü içinden veriliyor.

Boltaşlı’dan sahile giden yolda köprü yıkılması sonucu yol kullanılamaz duruma geldiğinden burada da yol halen trafiğe kapalı.

Yeşilköy petrol istasyonu önündeki yolda çökme meydana geldiğinden yol trafik akışına kapatılmıştır. Ulaşım, Yeşilköy’ de alternatif yollardan verilmektedir.

Derince- Adaçayı köyleri arasında kalan yolda oluşan taş ve topraklar, belediye ekipleri tarafından iş makineleri ile temizlenerek trafiğe açıldı.