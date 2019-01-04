Bakan Atakan Yeşilköy’De İncelemelerde Bulunuyor

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, aşırı yağışlar nedeniyle olumsuz etkilenen Yeşilköy’de incelemelerde bulunuyor.Atakan BRT’ye yaptığı açıklamada,suyun akması gereken kanalların zamanla tıkandığını bunun da aşırı yağışlarla olumsuzluklar yarattığını anlattı.

Altyapının kurak bir ülkeye göre yapıldığını ancak günün koşullarına göre yenilenmesi gerektiğini ve kapsamlı master planı çalışması yapılacağını kaydeden Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, bölgede çalışmaların başladığını ve süratle devam ettiğini kaydetti.