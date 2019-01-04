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Yağışlar Saat 18.00’E Kadar Etkili Olacak
02 Ocak 2019 Çarşamba Saat 15:08

Yağışlar Saat 18.00’E Kadar Etkili Olacak

Meteoroloji Dairesi, vatandaşları devam eden yağışlar nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı. Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamada, bölgemizin alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava

Meteoroloji Dairesi, vatandaşları devam eden yağışlar nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamada, bölgemizin alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalmasının beklendiği ifade edildi.

Açıklamada, sağanak ve gök gürültülü sağnak yağışların yer yer kuvvetli olmasının ve metrekareye 21-50 kg yağış düşmesinin beklendiği belirtildi.Saat 18.00’e kadar sürmesi beklenen sağanak yağışlar nedeniyle vatandaşlar ve yetkililerin dikkatli olmaları istendi.Meteoroloji Dairesi, dün sabahtan bu sabaha kadarki sürede en çok yağışın metrekareye 80 kilogram ile Sipahi’de kaydedildiğini duyurdu.

Ziyamet’e 60 kg, Dipkarpaz ve Zaferburnu’na 51kg, Mehmetçik’e 33 kg, İskele ile Akıncılar’a 27 kg ve Çayırova’ya ise 26 kg yağış düştü.Yağış alan diğer yerlerde ise 26 kg’ın altında yağış meydana geldi.

Meteoroloji Dairesi şiddetli rüzgara karşı da uyarıda bulundu.
Bölgemiz denizlerinde Tausurs’ta Güney ve Doğu Delta ile Crusade’de Güney ve Batı’dan esen rüzgarın ‘7’ kuvvetinde ve ‘fırtınamsı’ rüzgar şeklinde devam etmesinin beklendiği ifade edildi.

Öte yandan; Rum Meteoroloji Dairesi, fırtına ve buna dolu yağışının da eşlik etmesi olasılığı nedeniyle, bu sabah itibarıyla ‘sarı alarm’ yayımladı.
Rum haber kaynakları, sarı alarmın, bugün 06.00 – 22.00 saatleri için verildiğini, yağışın ise “35 milimetreyi” geçmesinin beklendiğini belirtti.

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Yağışlar Saat 18.00’E Kadar Etkili Olacak Haberi

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