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02 Ocak 2019 Çarşamba Saat 15:08
En Çok Yağış Sipahi’ye Düştü
Meteoroloji Dairesi, dün sabahtan bu sabaha kadarki sürede en çok yağışın metrekareye 80 kilogramla Sipahi’de kaydedildiğini bildirdi. Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre Sipahi’yi 60 kg/m² ile Ziyamet, 51 kg/m² ile Dipkar
Meteoroloji Dairesi, dün sabahtan bu sabaha kadarki sürede en çok yağışın metrekareye 80 kilogramla Sipahi’de kaydedildiğini bildirdi.
Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre Sipahi’yi 60 kg/m² ile Ziyamet, 51 kg/m² ile Dipkarpaz, Zaferburnu, 33 kg/m² ile Mehmetçik ve 27 kg/m² ile İskele ile Akıncılar takip etti.
Çayırova’da ise 26 kg/m² yağış ölçülürken; yağış alan diğer yerlerde ise 26 kg/m²’nin altında yağış belirlendi.
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