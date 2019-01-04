Türkiye Terörle Mücadeleye Devam Ediyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 147 operasyonla 2 bin 398 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin komuta kademesi ile yılın son gecesinde Süleyman Şah Türbesi ve Kilis’teki Müşterek Özel Görev Kuvvet Komutanlığı’nda denetleme ve incelemelerde bulundu.

Bakan Akar ziyaretlerden sonra yaptığı açıklamada, küçük çaplı operasyonlar hariç Türk Silahlı Kuvvetleri’nin geçen sene yaptığı toplam operasyon sayısının 147 olduğunu, bu operasyonlar sırasında da 2 bin 398 teröristin etkisiz hale getirildiğini söyledi.

Akar, “Hainler içimizden temizlendikçe güçlenen silahlı kuvvetlerimize eş olarak hava kuvvetlerimiz de büyük bir fedakarlık ve kahramanlık örneği göstermek suretiyle yaptıkları faaliyetlerde 922 hedefi, bunlar teröristlerin sığınak, barınak, mühimmat deposu, sözde karargahları, muhabere merkezleri, gizlendikleri inleri, mağaraları dahil, çok etkili bir şekilde hava kuvvetlerimiz tarafından büyük bir başarıyla vuruldu” dedi.

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları sırasında yaralanan askerlerden bazılarının hastanedeki tedavilerinin ardından doktorlar tarafından verilen istirahati, ‘Arkadaşlarımız orada operasyon yaparken biz evimize gidemeyiz’ diyerek reddettiğini de söyleyen Akar, “Bu gerçekten bizim için son derece önemli bir övünç ve gurur kaynağı” diye konuştu.

Akar, 462 bin kilometrekarelik mavi vatandaki hak ve menfaatlerin de korunduğunu belirterek, bununla ilgili herhangi bir tereddüdün olmadığını belirtti.

Akar’ın Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile de telefonla görüştüğü belirtildi… Erdoğan’ın da, “Nasıl ki Cerablus’ta, Afrin’de bir tarih yazdınız bundan sonraki süreçte de inşallah bu süreç aynı kararlılıkla devam edecektir” diyerek Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarını tebrik ettiği açıklandı.