Duayen Tiyatrocu Gülriz Sururi  Hayatını Kaybetti

Türk tiyatrosunun duayen isimlerinden Gülriz Sururi, bir süredir tedavi gördüğü hastanede dün sabah hayatını kaybetti.

90 yaşında yaşamını yitiren Gülriz Sururi, vasiyeti üzerine bugün sessiz sedasız defnedildi.

Sururi’nin manevi kızı Zeynep Miraç Özkartal, defin işleminin bugün yerine getirildiğini, vasiyeti gereği başka bilgi paylaşamadıklarını söyledi.

Sururi, geçen aylarda verdiği bir röportajda “Cenaze töreni istemiyorum. Çünkü ben ‘cami avlusu kokteyl partisi’ istemiyorum. Bizim insanımızın tören kültürü yok. Ne yapıyorlar? ‘Ay saçın ne güzel olmuş.’ Yok efendim, ‘Üstündekini nereden aldın?’ Böyle şeyler olacağına tören yapılmasın” demişti.