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70 Milyon Tl’Lik İkramiye “7615536” Numaralı Tam Bilete İsabet Etti
02 Ocak 2019 Çarşamba Saat 15:09

70 Milyon Tl’Lik İkramiye “7615536” Numaralı Tam Bilete İsabet Etti

Türkiye Milli Piyango Genel Müdürlüğünün 31 Aralık yılbaşı özel çekilişinde 70 milyon liralık büyük ikramiye, "7615536" numaralı tam bilete isabet etti. Büyük ikramiyeye ait numaraların bulunduğu biletin sevk merkezi İstan

Türkiye Milli Piyango Genel Müdürlüğünün 31 Aralık yılbaşı özel çekilişinde 70 milyon liralık büyük ikramiye, “7615536” numaralı tam bilete isabet etti.

Büyük ikramiyeye ait numaraların bulunduğu biletin sevk merkezi İstanbul olarak açıklandı.

Milli Piyangonun 31 Aralık yılbaşı özel çekilişinde 7 milyon liralık ikramiyeyi kazanan numara da belli oldu. Özel çekilişte 7 milyon liralık ikramiye “9915188” numaralı bilete isabet etti.
Çekilişte amorti rakamları ve olarak belirlendi.

 

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70 Milyon Tl’Lik İkramiye “7615536” Numaralı Tam Bilete İsabet Etti Haberi

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