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Dönmez: Fatih Sondaj Gemimizle 2-3 Ayda İlk Neticeyi Almayı Umuyoruz
Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Fatih sondaj gemisinin ilk sondaj faaliyetine başladığını belirterek, “2-3 ay içinde ilk neticeyi almayı ümit ediyoruz.” dedi.
Bolu’nun Göynük ilçesinde yerli kömürden elektrik üretimi yapan Aksa Enerji Santrali’ni ziyaret eden Dönmez, işçilerle yemek yedi.
Dönmez, yaptığı açıklamada, yerli ve yenilenebilir kaynakların ülke ekonomisi açısından son derece önemli olduğunu söyledi.
Güçlü Türkiye için enerji kaynaklarını sonuna kadar kullanmanın önemine sürekli vurgu yaptıklarını aktaran Dönmez, “Bunun güzel örneklerinden birisi burası. Bir yılı kapatıp bir yıla girerken sizlerle olmak için burada bulunuyoruz. Bu vesileyle tüm çalışanlarımıza yeni yılda mutluluklar diliyorum. Hayırlara vesile olsun inşallah. 2019’un, 2018’den daha güzel geçmesini arzu ediyorum.” ifadelerini kullandı.
Bakanlık olarak 2018’de hedefledikleri projeleri gerçekleştirdiklerine, özel sektörün de hedeflerini büyük oranda tutturduğuna dikkati çeken Dönmez, sözlerini şöyle sürdürdü: “2019, 2018’den devreden projelerin bitirilmesi açısından önem arz ediyor. İnşallah devam eden projeleri önümüzdeki yıl tamamlamış olacağız. Bu tesisin başka yönü, madencilik kısmı da var. Yer altından kömür çıkarıyorsunuz. Bu vesileyle bütün madenci kardeşlerimin yeni yılını kutluyorum. İnşallah bu özverili çalışmalarınız sayesinde yer altından ülkemizin geleceğini aydınlatmaya devam edecek destanlara, yeni başarı hikayelerine imza atacak bir performans bekliyoruz.
Hem enerji iş kolu hem de madencilik tarafından iş güvenliğiyle alakalı müdürlerinizin, amirlerinizin size dediği her şeye harfiyen uyun. Siz bizim için daha önemlisiniz, iş belki biraz aksayabilir ama sizi buradan her akşam evinize sağ salim göndermek istiyoruz. Lütfen iş güvenliğine de bu anlamda dikkat edelim.”
Bakan Dönmez, bu yıl hayata geçirilen projelere de değinerek, bunlardan birinin Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı olduğunu dile getirdi.
Doğal gazı ağırlıklı olarak komşu ülkelerden aldıklarını vurgulayan Dönmez, TANAP ile Azerbaycan’dan 16 milyar metreküp taşıma kapasitesine sahip yeni hat çektiklerini, bunu Haziran ayında işletmeye aldıklarını kaydetti.
O hattın bir kısmının Türkiye’den Avrupa’ya doğru gideceğini anlatan Dönmez, şunları kaydetti:
“Söz verdik, yaptık. Yine STAR Rafinerisi Türkiye’deki 4.-5. rafinerimiz olarak hizmete girdi. Aşağı yukarı 6 milyar dolarlık bir projeyi hayata geçirmiş olduk. Diğer önemli projemiz de Türk Akımı. İnşallah önümüzdeki yılın sonlarına doğru onu da işletmeye açacağız. Deniz kısmındaki işlemleri tamamlanmış durumda. Orada da ilerleme söz konusu. Ama asıl beklentimiz tabii, bunları yurt dışından değil, kendi kaynaklarımızdan, topraklarımızdan, denizlerimizden çıkartmak. Onun için de Fatih sondaj gemimiz ile ilk sondajımıza başladık. İnşallah önümüzdeki 2-3 ay içerisinde ilk neticeyi almayı ümit ediyoruz. Biz ümitliyiz, sizden ilk sondajda doğal gaz ya da petrolü bulmak için dua bekliyoruz, özellikle enerjide dışa bağımlılığı azaltmak için.”
Bakan Dönmez, ikinci sondaj gemisinin de Şubat ortalarında geleceğini aktararak, “Daha önce zaten iki sismik araştırma gemimiz vardı. Bunlar da faaliyetlerine devam ediyor. İki sondaj, iki araştırma gemisiyle inşallah gece gündüz demeden ‘Varsa bulacağız’ sloganıyla hareket ediyoruz.” diye konuştu.
Madencilik alanında havadan jeofizik görüntüleme alanında büyük mesafe kaydettiklerini anlatan Dönmez, ülkenin yüzde 80’inin adeta havadan röntgenini çektiklerini söyledi.
Dönmez, bunu gelecek yıl tamamlayacaklarını belirterek, “Madencilikte hakikaten önemli bir atılım yılı geçirdik. Sadece MTA olarak 1 milyon 500 bin metre sondaj yaptık. Geçtiğimiz yıl bu rakam 1 milyondu, tarihi rekor var. İnşallah önümüzdeki yıl da iş programına uygun olarak bu sondajlara devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.
Bakan Dönmez, daha sonra tesisi gezerek, ana kumanda merkezinde işletme müdürü Özcan Hafızoğlu’ndan bilgi aldı.
Bakan Fatih Dönmez, Göynük ilçesindeki Akşemseddin Hazretlerinin türbesini ziyaret ederek dua etti.
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Mail : | Yazılım: Doğru Ajans