Türkiye, yerel seçime hazırlanıyor…

31 Mart’ta yapılacak Mahalli İdareler Seçimiyle ilgili süreç dün resmen başladı…

Seçim takvimine göre, seçime katılabilecek siyasi partiler bugün ilan edilecek.

Muhtarlık bölgesi askı listeleri 4 Ocak Cuma günü saat 08.00’den 17 Ocak Perşembe günü saat 17.00’ye kadar askıda kalacak. Hastalığı ve engeli sebebiyle yatağa bağımlı seçmenlerin, bu süre içinde bir yakını tarafından seyyar sandık kurulu talep formu ile muhtarlığa başvurması gerekecek.

Siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yeri ise 27 Ocak’ta çekilecek kurayla belirlenecek.

Siyasi partiler aday listelerini 19 Şubat’ta seçim kurullarına verecek. Geçici aday listeleri 22 Şubat’ta, kesin aday listeleri 3 Mart’ta ilan edilecek.

Seçim propagandası ve yasakları 21 Mart’ta başlayacak. Seçim propagandası 30 Mart saat 18.00’de sona erecek.