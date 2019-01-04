Güney Afrika’Da “Apartheid” Hortladı

Cape Town’un Clifton sahillerine siyahilerin girmesi yasaklandı. Güney Afrika’da “Apartheid” ırkçı ayrımcılık sistemi yıllar sonra hortladı.

İtalyan “La Stampa” gazetesinin haberine göre Cape Town’un zengin beyazların villalarının ve apartmanlarının bulunduğu Clifton sahillerine siyahi vatandaşların girmesi yasaklanırken olayı protesto etmek isteyen aktivistler özel güvenlik güçlerince şiddete hedef oldular

Aynı gazete, Atlantik Okyanusunda bulunan Clifton sahillerinde ki plajlarda son zamanlarda beyazlara tecavüz olayları yaşandığını ve bu nedenle güvenlik önlemlerinin arttığını, bunun “Apartheid” ile ilgisi olmadığını yansıttıklarını yazdı.