Hristodulidis “Referans Şartlarının Lute Tarafından Hazırlanmaya Başladığını” İleri Sürdü

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, “referans şartlarının” BM Genel Sekreterinin Kıbrıs’la ilgili atadığı geçici özel danışmanı Jane Holl Lute tarafından hazırlanmaya başladığını ileri sürdü.

Rum haber kaynaklarına göre, katıldığı bir programda yaptığı açıklamada “Lute’un Ocak ayı sonunda Kıbrıs’a döneceği ve daha elle tutulur bir şey getireceği değerlendirmesinde bulunan” Hristodulidis, referans şartlarının müdahil tarafların çabasını teşkil edeceğini, BM’nin katkısının ise destekleyici olacağını belirtti.

“Türk tarafının açıklamalarının iyi ortama faydası olmamasına rağmen, yeni çabada iyi bir sonuca sahip olunacağına inandığını” belirten Hristodulidis, Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin çabanın devam etmesi için, bir belge olması ve bunun ortak bir şekilde okunmasını umduğunu dile getirdi.

Hristodulidis, güvenlik ve garantiler başlığının ele alındığını, dolayısıyla Kıbrıs sorununda kritik bir aşamada bulunulduğunu sözlerine ekledi.

Rum Hükümeti Sözcüsü Prodromos Prodromu ise dün yaptığı bir açıklamada, Rum hükümetinin, Kıbrıs’taki Birleşmiş Milletler Barış Gücünün görev süresinin uzatılmasını beklediğini dile getirdi.

Prodromu sözlerinin devamında “BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, müzakerelerin yeniden başlaması için, Jane Holl Lute aracılığıyla gösterdiği çabanın ortasında, UNFICYP konusunda herhangi bir şeyin değişmesinin, tam anlamıyla garip olacağına” da işaret etti.

Prodromu, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in BM Genel Sekreterinin Kıbrıs’la ilgili atadığı geçici özel danışmanı Jane Holl Lute’la gerçekleştirilen istişarelere bağlı olduğunu da savundu.