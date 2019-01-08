76. Altın Küre Ödülleri Sahiplerini Buldu

Oscar’ın habercisi olarak kabul edilen Altın Küre ödülleri sahiplerini buldu. Los Angeles’da düzenlenen törene, 3 dalda ödül kazanan “Green Book ” damga vurdu.

Hollywood Yabancı Basın Birliği tarafından verilen ve Oscar’ın habercisi olarak kabul edilen Altın Küre ödüllerinde “Green Book ” En iyi Müzikal/Komedi Film, en iyi yardımcı erkek oyuncu ve en iyi senaryo olmak üzere 3 kategoride gecenin en çok ödül alan yapımı oldu.

Green Book’u geceden ikişer ödülle ayrılan, Romanian Rhapsody, Roma, The Kominsky Method ve The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story adlı yapımlar takip etti.

76. Altın Küre’de ödüle layık görülen filmler şöyle:

En İyi Film : Romanian Rhapsody

En İyi Film : Green Book

En İyi Film : Spider-Man: Into the Spider-Verse

En İyi Erkek Oyuncu : Rami Malek, Bohemian Rhapsody

En İyi Kadın Oyuncu : Glenn Close, The Wife

En İyi Erkek Oyuncu : Christian Bale, Vice

En İyi Kadın Oyuncu : Olivia Colman, The Favourite

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Mahershala Ali, Green Book

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Regina King, If Beale Street Could Talk

En İyi Yönetmen: Alfonso Cuaron, Roma

En İyi Senaryo: Green Book

En İyi Film Müziği: Shallow – A Star is Born

En İyi Yabancı Film: Roma

Televizyon dalında ödüle layık görülenler ise şöyle sıralandı:

En İyi TV dizisi : The Americans

En İyi TV dizisi : The Kominsky Method

En İyi Mini TV Dizisi ya da TV Filmi: The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story

En İyi Erkek Oyuncu : Michael Douglas, The Kominsky Method

En İyi Kadın Oyuncu : Rachel Brosnahan, The Marvellous Mrs Maisel

En İyi Erkek Oyuncu : Richard Madden, Bodyguard

En İyi Kadın Oyuncu : Sandra Oh, Killing Eve

En İyi Erkek Oyuncu : Darren Criss – The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu : Patricia Arquette – Escape at Dannemora

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu : Ben Whishaw – A Very English Scandal

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu : Patricia Clarkson – Sharp Objects