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76. Altın Küre Ödülleri Sahiplerini Buldu
07 Ocak 2019 Pazartesi Saat 11:20

76. Altın Küre Ödülleri Sahiplerini Buldu

Oscar'ın habercisi olarak kabul edilen Altın Küre ödülleri sahiplerini buldu. Los Angeles'da düzenlenen törene, 3 dalda ödül kazanan "Green Book (Yeşil Rehber)" damga vurdu. Hollywood Yabancı Basın Birliği tarafından veri

Oscar’ın habercisi olarak kabul edilen Altın Küre ödülleri sahiplerini buldu. Los Angeles’da düzenlenen törene, 3 dalda ödül kazanan “Green Book ” damga vurdu.

Hollywood Yabancı Basın Birliği tarafından verilen ve Oscar’ın habercisi olarak kabul edilen Altın Küre ödüllerinde “Green Book ” En iyi Müzikal/Komedi Film, en iyi yardımcı erkek oyuncu ve en iyi senaryo olmak üzere 3 kategoride gecenin en çok ödül alan yapımı oldu.

Green Book’u geceden ikişer ödülle ayrılan, Romanian Rhapsody, Roma, The Kominsky Method ve The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story adlı yapımlar takip etti.

76. Altın Küre’de ödüle layık görülen filmler şöyle:

En İyi Film : Romanian Rhapsody
En İyi Film : Green Book
En İyi Film : Spider-Man: Into the Spider-Verse
En İyi Erkek Oyuncu : Rami Malek, Bohemian Rhapsody
En İyi Kadın Oyuncu : Glenn Close, The Wife
En İyi Erkek Oyuncu : Christian Bale, Vice
En İyi Kadın Oyuncu : Olivia Colman, The Favourite
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Mahershala Ali, Green Book
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Regina King, If Beale Street Could Talk
En İyi Yönetmen: Alfonso Cuaron, Roma
En İyi Senaryo: Green Book
En İyi Film Müziği: Shallow – A Star is Born
En İyi Yabancı Film: Roma

Televizyon dalında ödüle layık görülenler ise şöyle sıralandı:

En İyi TV dizisi : The Americans
En İyi TV dizisi : The Kominsky Method
En İyi Mini TV Dizisi ya da TV Filmi: The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story
En İyi Erkek Oyuncu : Michael Douglas, The Kominsky Method
En İyi Kadın Oyuncu : Rachel Brosnahan, The Marvellous Mrs Maisel
En İyi Erkek Oyuncu : Richard Madden, Bodyguard
En İyi Kadın Oyuncu : Sandra Oh, Killing Eve
En İyi Erkek Oyuncu : Darren Criss – The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu : Patricia Arquette – Escape at Dannemora
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu : Ben Whishaw – A Very English Scandal
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu : Patricia Clarkson – Sharp Objects

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