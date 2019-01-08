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Marmara Denizi’Nde 3,9 Büyüklüğünde Deprem Oldu
07 Ocak 2019 Pazartesi Saat 11:20

Marmara Denizi’Nde 3,9 Büyüklüğünde Deprem Oldu

Marmara Denizi açıklarında 3,9 büyüklünde deprem meydana geldi. Türkiye Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.20'de merkez üssü Marmara Denizi olan (0,93 kilometre Karacabey

Marmara Denizi açıklarında 3,9 büyüklünde deprem meydana geldi.
Türkiye Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.20’de merkez üssü Marmara Denizi olan 3,9 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

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Marmara Denizi’Nde 3,9 Büyüklüğünde Deprem Oldu Haberi

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Marmara Denizi’Nde 3,9 Büyüklüğünde Deprem Oldu
Marmara Denizi açıklarında 3,9 büyüklünde deprem meydana geldi. Türkiye Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.20'de merkez üssü Marmara Denizi olan (0,93 kilometre Karacabey...
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