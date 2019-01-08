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İran Banknotlardan 4 Sıfır Atmaya Hazırlanıyor
07 Ocak 2019 Pazartesi Saat 11:21

İran Banknotlardan 4 Sıfır Atmaya Hazırlanıyor

İran Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti, İran riyalinden 4 sıfırın atılması için hazırladığı tasarıyı hükümete sunduğunu bildirdi. İran Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti, İran riyalinden 4 sıfırın atılması i

İran Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti, İran riyalinden 4 sıfırın atılması için hazırladığı tasarıyı hükümete sunduğunu bildirdi.

İran Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti, İran riyalinden 4 sıfırın atılması için hazırladığı tasarıyı hükümete sunduğunu açıkladı.

Himmeti, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, tasarının Bakanlar Kurulunun ardından Mecliste kabul edilmesiyle İran riyalinden 4 sıfırın atılacağını, mevcut 10 bin riyalin 1 tümen olacağını ve 1 tümenin de yeni çıkarılacak 100 riyallik banknotlara denk geleceğini aktardı.

Himmeti, tasarının kabul edilmesiyle yeni banknotların basımına başlanacağını belirtti.

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İran Banknotlardan 4 Sıfır Atmaya Hazırlanıyor
İran Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti, İran riyalinden 4 sıfırın atılması için hazırladığı tasarıyı hükümete sunduğunu bildirdi. İran Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti, İran riyalinden 4 sıfırın atılması i...
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