“Rafadan Tayfa” Bugün Güzelyurt’Ta!

“Rafadan Tayfa” çizgi filmi, Kıbrıs Vakıflar İdaresi ve KKTC Milli Eğitim Bakanlığı’nın himayelerinde, T.C Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay Derneği, Yurtdışı Türkler Ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Yunus Emre Enstitüsü, TRT, İSF Studios ve MÜSSED işbirliğinde 7-13 Ocak 2019 tarihleri arasında izleyiciyle buluşuyor.

Ücretsiz olacak gösterimlerde sinema filminin izlenmesinin ardından Rafadan Tayfa maskotlarının imza etkinliği ile son bulacak.

Sinema günleri etkinliği kapsamında bir sosyal sorumluluk projesi de başlatılmış olacak. Etkinliğe katılacak tüm çocuklardan, “kendi hayalindeki iyiliğin tanımını” bir kağıda çizip, kağıdın alt kısmına isim soy isim, yaşı, okulu ve yaşadığı bölgeyi yazıp yanlarında getirmeleri istenecek.

Getirilen resimler giriş bileti yerine geçecek ve çocuklar sinema filmini ücretsiz bir şekilde izleyebilecek.

Çizilen resimler Nisan ayında yapılacak Vakıf/İyilik haftası kapsamında sergilenecek ve “iyilik ve vakıf çalışmalarında” materyal olarak kullanılacak.

Etkinlik bugün Güzelyurt’ta 13.00-15.00-18.00 saatlerinde olmak üzere 3 seansta gerçekleştirilecek.