“Mediterra” Atölye Çalışması Sergisi Bugün Açılacak

Kuzey Kıbrıs Seramikçiler Derneği “Mediterra” Atölye çalışması sergisi bugün 18.30’da Arapahmet Kültür ve Sanat Evi’nde açılıyor.

Dernekten verilen bilgiye göre, sergide, 11-14 Aralık tarihleri arasında Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Kültür Dairesi’nin katkılarıyla Türkiye’de İzmir 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik ve Cam Anasanat dalından davetli 5 sanatçı önderliğinde düzenlenen Mediterra isimli ortak bir atölye çalışmasında üretilen eserler yer alacak.