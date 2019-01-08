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07 Ocak 2019 Pazartesi Saat 11:22
“Mediterra” Atölye Çalışması Sergisi Bugün Açılacak
Kuzey Kıbrıs Seramikçiler Derneği “Mediterra” Atölye çalışması sergisi bugün 18.30'da Arapahmet Kültür ve Sanat Evi’nde açılıyor. Dernekten verilen bilgiye göre, sergide, 11-14 Aralık tarihleri arasında Milli Eğitim ve Kült
Kuzey Kıbrıs Seramikçiler Derneği “Mediterra” Atölye çalışması sergisi bugün 18.30’da Arapahmet Kültür ve Sanat Evi’nde açılıyor.
Dernekten verilen bilgiye göre, sergide, 11-14 Aralık tarihleri arasında Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Kültür Dairesi’nin katkılarıyla Türkiye’de İzmir 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik ve Cam Anasanat dalından davetli 5 sanatçı önderliğinde düzenlenen Mediterra isimli ortak bir atölye çalışmasında üretilen eserler yer alacak.
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