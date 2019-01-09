Ubp Yarın Ciklos’Ta Eylem Yapacak

Ulusal Birlik Partisi yarın saat 11.00’de Lefkoşa –Girne yolu Ciklos bölgesinde 4 gencin yaşamını yitirmesi olayı ile ilgili bir eylem

gerçekleştiriyor.

Eyleme UBP Genel Başkanı, milletvekilleri ve partililerkatılacak.

Eylemde, UBP’nin söz konusu olayla ilgili saptamaları ve hükümetin ihmalleri medya ve halkla paylaşılacak.