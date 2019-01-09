Şehir Plancıları Odası, Bağlıköy’ün tarihi ve mimari dokusunun korunması ve köy içi ve çevresinde yapılaşma baskısı oluşmaması amacıyla hazırlanan “Bağlıköy Koruma Emirnamesi Taslağı”nın yürürlüğe konulmasını istedi.

Şehir Plancıları Odası Başkanı Merter Refikoğlu yaptığı yazılı açıklamada, 27 Temmuz’da yayımladıkları bildiride Bağlıköy halkının talebi üzerine yapılmış çalışma ile hazırlanan emirnamenin bekletilmemesi gerektiğini ve bir an önce yürürlüğe girmesi gerektiğini belirttiklerini hatırlattı.

Söz konusu taslağın hala Savcılık’tan görüş beklediği bilgisini aldıklarını kaydeden Refikoğlu, İyi İdare Yasası’nın ilgili maddesi gereğince kararın 30 gün içerisinde başvuru sahibi veya sahiplerine iletilmesi gerektiğini, yasaların uygulanmasında sorumlu olan kişilerin yasanın gerektirdiğini yerine getirmeyerek suç işlemekte olduklarını iddia etti.

Refikoğlu, “Bağlıköy Koruma Emirnamesi’nden sonra yapılmış olan Gazimağusa-İskele-Yeniboğaziçi Geçiş Süreci Emirnamesi savcılık görüşü beklenmeden İçişleri Bakanlığı tarafından imzalanarak yürürlüğe girmesine rağmen Bağlıköy Koruma Emirnamesi’nin neden yürürlüğe konmadığını merak ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Refikoğlu, Bağlıköy Emirnamesi ile ilgili adımların kamu menfaatleri göz önüne alınarak bir an önce atılması gerektiğini kaydetti.