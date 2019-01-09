Seminer Tamamlanıyor

KKTC Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen sürat koşuları, uzun atlama ve üç adım atlama branşları ile ilgili seminerin üçüncü günü dün tamamlandı. Seminer bugün yapılacak son gün oturumlarının ardından tamamlanacak.

Phillips adadan ayrıldı

Spor Dairesi’nin katkıları ile düzenlenen seminerde eğitimci olarak yer alan ABD’li olimpiyat ve dünya eski şampiyonu Dwight Phillips Pazar günü adadan ayrıldı. Seminerin ilk iki gününde yer aldığı oturumlarda bilgi birikimlerini katılımcılara aktaran Phillips, büyük ilgi görmüştü.

Taiwo Ariyo ve Celal Keleş eğitim veriyor

Seminerin üçüncü günü sabah seansı Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası lokalinde yapıldı. Öğleden sonraki kısım ise Atatürk Stadı’nda gerçekleştirildi. Taiwo Ariyo ve Celal Keleş’in eğitimci olarak yer aldığı seminerin üçüncü gününde Sprint Koşulara Giriş, Uzun Süreli Atletizm Gelişimine İlişkin Süreçler teorik olarak, Genç Elit Sporcuların Fizyolojik Özellikleri ve Antrenman İçerikleri pratik olarak katılımcılara aktarıldı.

Yiğitcan Hekimoğlu katkı sağladı

Öğleden sonra gerçekleşen çalışmada ülkemiz elit atletlerinden Yiğitcan Hekimoğlu da yer aldı. Hekimoğlu, Taiwo Ariyo’nun konu başlığı altında gösterdiği tekniklerin aktarılmasında yardımcı oldu.

Bugün tamamlanıyor

Seminerin son günü sabah seansı yine KTOEÖS lokalinde yer alacak. Son günde Genç ve Yıldız Kategorisindeki Sporcuların Antrenman Programlarında Kuvvet Eğitiminde Odaklanılacak Uygulamalar ile Sprint Öncesi Dinamik Isınma konuları irdelenecek. Seminer 12.00’de sertifika takdimi ile son bulacak.