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Akıncı: Müzakereler Haziran Ayından Önce Başlamaz
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, müzakerelerin Mayıs ayında başlayabileceği söylemlerinin anımsatılması üzerine, “ Mart ayında Türkiye’e seçimler var. Mayıs ayı sonunda ise AB seçimleri sözkonusu. Yunanistan’da da bir erken seçimden söz ediliyor.Ben daha da ileri giderek Haziran ayı diyorum” şeklinde konuştu.
Cumhurbaşkanı Akıncı, statükodan en mağdur olan Kıbrıslı Türklerin, çözümü en çok arzulayan taraf olduğunu ancak, ucu açık, stratejik bir anlaşmayı hedefleyemeyen bir görüşme sürecinin başlamasını kabul edemeyeceğini de sözlerine ekledi.
BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar, bu ay sonu Güvenlik Konseyi’ni Kıbrıs konusunda bilgilendirmeden önce bugün liderlerle ayrı ayrı görüştü.
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Spehar’i saat 15.00’da kabul etti. Cumhurbaşkanlığındaki görüşmeye, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, Tarih ve Siyasi İşler Özel Danışmanı Meltem Onurkan Samani, Hukuk İşleri Danışmanı Sülen Karabacak, Dışilişkiler Uzmanı İpek Borman ile II. Sekreter Hasan Varoğlu da yer aldı.
Cumhurbaşkanı Akıncı, Spehar ile görüşmesinin ardından, gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Cumhurbaşkanı Akıncı, Spehar’a BM Genel Sekreteri’ne iletmek istedikleri mesajları aktardıklarını söyledi.
Akıncı, Genel Sekreter’e birinci mesajının, “Biz Kıbrıs’ta adil ölçekler içerisinde bugüne kadar varılan mutabakatlara sadık kalarak, eşitlikçi çözüm için uğraş veriyoruz. İşin özü tarafların siyasi eşitliğidir” şeklinde olduğunu söyledi.
Rum tarafının son günlerde sergilediği Türk tarafının siyasi eşitliğini göz ardı eden davranışlarının, kabul edilemez olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı, bunun çözüm çabalarına vurulacak en büyük darbe olduğunu söyledi.
“Rum Liderin, Kıbrıs Türk halkının siyasi eşitliğini içselleştirememiş davranışlar sergileniyor olmasının kabul edilemez olduğunu ve bunun Kıbrıs’taki çözüm çabalarına vurulacak en büyük darbe olduğunu aktaran Cumhurbaşkanı Akıncı, “Genel Sekreter’in bu konudaki hassasiyetlerimizi bilmesini istiyoruz” diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Akıncı, “Genel Sekreter’e mesajımız; “Biz Kıbrıs’ta adil ölçüde bugüne kadar var olan mutabakatlara sadakat içerisinde eşit bir çözüm için uğraş veriyoruz” şeklindedir dedi.
Cumhurbaşkanı Akıncı, Kıbrıs’taki BM Barış Gücü’nün adadaki durumu konusunda ise “Barış Gücü’nün mandasının yeniden gözden geçirilmesi gerektiği ortadadır” dedi.
Akıncı, garantörler açısından Mayıs ayına kadar müzakerelerin başlayacağına dair herhangi girişim olamayacağının ortada olduğunu, Rum tarafında da bir acelecilik görülmediğini söyledi.
Akıncı, “Kıbrıs Türk tarafı olarak ucu açık, takvimlendirilmemiş ‘hade başlayalım da ne olursa olsun’ şeklinde müzakerelerin başlaması düşüncesinde değiliz. Ucu açık olması, bize yeni bıtkınlıklar, hayal kırıklıkları yaşatır” dedi.
Rum tarafının, bugüne kadar varılan mutabakatlardan da geri adım atmaya çalıştığını görüklerini kaydeden Akıncı, “Sayın Spehar’a önümüzdeki süreçte BM Genel Sekreteri Guterres’in Kıbrıs konusuna daha fazla ilgi göstermesini beklediğimizi ilettik” dedi.
Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, müzakerelerin Mayıs ayında başlayabileceği söylemlerinin anımsatılması üzerine, “ Mart ayında Türkiye’e seçimler var. Mayıs ayı sonunda ise AB seçimleri sözkonusu. Yunanistan’da da bir erken seçimden söz ediliyor.Ben daha da ileri giderek Haziran ayı diyorum” şeklinde konuştu.
Cumhurbaşkanı Akıncı, statükodan en mağdur olan Kıbrıslı Türklerin, çözümü en çok arzulayan taraf olduğunu ancak, ucu açık, stratejik bir anlaşmayı hedefleyemeyen bir görüşme sürecinin başlamasını kabul edemeyeceğini de sözlerine ekledi.
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Mail : | Yazılım: Doğru Ajans