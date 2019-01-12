- Sağlık Bakanlığı Hpv Aşısı Hakkında Bilgi Verdi
- Hentbolda Ktsyd Kupasına Özel İlgi
- Çekişmeli Maç Göçmen’İn
- Ab’Den Ar-Ge’Ye 318 Milyar Euro
- Çipras’tan Erken Seçim Sinyali
- Ydk, Badmintona Damga Vurdu
- İrfan Değirmenci “Anne Ben Artist Oldum” Oyunuyla Girne’De Sahneye Çıkıyor!
- Okyanuslar Hızla Isınıyor
- Emel Samioğlu’na Ödül
- Sağlık Bakanı Besim Tıp-İş’İ Ziyaret Etti
- “Ülkede Güzel Şeyler De Oluyor”
- Aydın Denktaş Yoğun Bakımdan Çıkarıldı
- Romanya Ab Dönem Başkanlığını Devraldı
- Akıncı: Müzakereler Haziran Ayından Önce Başlamaz
- Spor Yazarları Seminerde Buluşacak
- “İki Bavul Dolusu” Adlı Çocuk Tiyatro Oyunu Sahnelenecek
- Atatürk Elden Geçiyor
- Suriyeli Askeri Muhalifler Arasında Ateşkes Sağlandı
- “Tut Elimi Projesi” Başladı..!
- Abd Suriye’den Ekipman Çekmeye Başladı
- Özersay’Dan Washington’Da Doğalgaz Vurgusu: İzleyici Olmayız
- “Döneceğin Güne Kadar” Sinema Filminde Oyuncu Olmak İsteyenlerden Başvuru Kabul Ediliyor
- Özersay, Temaslarını Sürdürüyor
- Çipras: Adil Ve Kalıcı Çözüm Uğraşlarına Destek Verilmeli
- Spehar’dan Açıklama
- Cumhurbaşkanı Akıncı’Ya Bilgi Verdiler
- Tatar, Gaziköy Ve Dilekkaya’Yı Ziyaret Etti
- Meclis Uzadı. Bakanlar Kurulu Toplantısı İptal Edildi
- Ubp Yarın Ciklos’Ta Eylem Yapacak
- Bkp Genel Başkanı İzcan’A By-Pass Yapıldı
- Aşk Ve Ölüm Şiirleri Antolojilerinin Tanıtımı Çarşamba Günü
- “Meditarran” Sergisi Kaü’De Açıldı
- Katar Ve Ürdün İsrail’in Kudüs’teki İhlallerini Kınadı
- Teknolojinin 7 Mesleği Tehdit Ettiği Belirtildi
- İskele’Deki Bazı Bölgelerde Yarın Elektrik Kesintisi Olacak
- Bağlıköy Emirnamesi
- “Döneceğin Güne Kadar” Sinema Filminde Oyuncu Olmak İsteyenlerden Başvuru Kabul Ediliyor
- İrfan Değirmenci “Anne Ben Artist Oldum” Oyunuyla Girne’De Sahneye Çıkıyor!
- Emel Samioğlu’na Ödül
- “İki Bavul Dolusu” Adlı Çocuk Tiyatro Oyunu Sahnelenecek
- “Ülkede Güzel Şeyler De Oluyor”
- Sağlık Bakanlığı Hpv Aşısı Hakkında Bilgi Verdi
- “Tut Elimi Projesi” Başladı..!
- Atatürk Elden Geçiyor
- Ydk, Badmintona Damga Vurdu
- Çekişmeli Maç Göçmen’İn
- Hentbolda Ktsyd Kupasına Özel İlgi
- Spor Yazarları Seminerde Buluşacak
- Cumhurbaşkanı Akıncı’Ya Bilgi Verdiler
- Çipras’tan Erken Seçim Sinyali
- Suriyeli Askeri Muhalifler Arasında Ateşkes Sağlandı
- Ab’Den Ar-Ge’Ye 318 Milyar Euro
- Romanya Ab Dönem Başkanlığını Devraldı
- Okyanuslar Hızla Isınıyor
- Abd Suriye’den Ekipman Çekmeye Başladı
- Çipras: Adil Ve Kalıcı Çözüm Uğraşlarına Destek Verilmeli
Abd Suriye’den Ekipman Çekmeye Başladı
Pentagon’dan bir yetkili, “Bazı ekipmanları Suriye’den çekmeye başladığımızı teyit ediyorum.” dedi.
ABD Savunma Bakanlığınca , Suriye’deki ekipmanın bazılarının çekilmesine başlandığı belirtildi.AA muhabirine açıklama yapan ve isminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili, “Bazı ekipmanları Suriye’den çekmeye başladığımızı teyit ediyorum.” dedi.
Söz konusu yetkili, operasyonel kaygılardan dolayı çekilen ekipmanın ne olduğu veya hangi bölgelerden alınıp nakline başlandığına dair detay vermekten kaçındı.Amerikan CNN televizyonu ise ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının , çekilme operasyonunda kullanılacak gemi ve uçakları belirlediğini iddia etti.
Çekilme süreci ABD Başkanı Donald Trump’ın 19 Aralık 2018’de aldığı karar sonrasında başlamıştı.Trump’ın bu kararı Jim Mattis’in Savunma Bakanlığı görevinden istifa etmesine yol açmıştı.Mattis, 1 Ocak’ta görevinden ayrılmadan birkaç gün önce ABD ordusuna çekilme sürecinin başlatılması talimatını vermişti.
- Meclis Uzadı. Bakanlar Kurulu Toplantısı İptal Edildi
- Vicdani Ret İnisiyatifi Bugün Meclis Önünde Toplanıyor
- Basın-Sen Kuruluş Yıldönümünü Kutlayacak
- Özersay Newyork’ta
- Cas Çalışanları Bugün Basın Toplantısı Düzenleyecek
- Bütçe Maratonu Bugün Sona Eriyor
- Minik Tuğsan’Dan Üzücü Veda…
- Lute, Bugün Liderlerle Yeniden Görüşecek
- » Kupada Kuralar Çekildi
- » Tc Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı’na Yeni İsimler
- » Kuralar Çekiliyor
- » Afganistan’Da 12 Kişi Kaçırıldı
- » İskele’Deki Bazı Bölgelerde Yarın Elektrik Kesintisi Olacak
- » Başbakan Yardımcısı Ve Dışişleri Bakanı Özersay New York’ta
- » Vicdani Ret Yasa Tasarısı Bugün Meclis’Te
- » Teknolojinin 7 Mesleği Tehdit Ettiği Belirtildi
- » Filede Yarı Finale Doğru
- » Brexit Oylaması İçin Yeni Tarih Belli Oldu
- » Devlet Emlak Ve Malzeme Dairesi, Hurda Satışı Yapacak
- » Sarıkamış Harekatı 104’Üncü Yılında
- » Trump: Uss Cole Saldırısının Lideri Öldürüldü
- » Katar Ve Ürdün İsrail’in Kudüs’teki İhlallerini Kınadı
- » Malezya Yeni Kralını Bekliyor
- » Lbo Çocuk Korosu, Bu Akşam “Yeni Yıl Konseri” Verecek
- » Hentbol’Da Yıldızlar Start Verdi
- » “Meditarran” Sergisi Kaü’De Açıldı
- » “Mediterra” Atölye Çalışması Sergisi Bugün Açılacak
- » Güngördü’Den, Tol’A Destek
- » İran Banknotlardan 4 Sıfır Atmaya Hazırlanıyor
- » Bkp Genel Başkanı İzcan’A By-Pass Yapıldı
- » Süperler Laü Ve Ydü Oldu
- » “Şahane Düğün” Bu Akşam Sahneleniyor
- » “Rafadan Tayfa” Bugün Güzelyurt’Ta!
- » İsrail’den Gazze’ye Hava Saldırısı
- » Seminerde Sona Gelindi
- » Marmara Denizi’Nde 3,9 Büyüklüğünde Deprem Oldu
- » Efsane Kızlarına İhraç Yolda
- » Meclis Uzadı. Bakanlar Kurulu Toplantısı İptal Edildi
- » Aşk Ve Ölüm Şiirleri Antolojilerinin Tanıtımı Çarşamba Günü
- » “Tut Elimi Projesi” Hayata Geçiyor
- » Hamas Filistin Yönetiminin Çekildiği Sınır Kapılarının İdaresini Teslim Aldı
- » Ubp Yarın Ciklos’Ta Eylem Yapacak
- » Vicdani Ret İnisiyatifi Bugün Meclis Önünde Toplanıyor
- » Lbo Çocuk Korosu, Yarın Akşam “Yeni Yıl Konseri” Verecek
- » Sağlık Bakanlığı Hpv Aşısı Hakkında Bilgi Verdi
- » Hentbolda Ktsyd Kupasına Özel İlgi
- » Çekişmeli Maç Göçmen’İn
- » Ab’Den Ar-Ge’Ye 318 Milyar Euro
- » Çipras’tan Erken Seçim Sinyali
- » Ydk, Badmintona Damga Vurdu
- » İrfan Değirmenci “Anne Ben Artist Oldum” Oyunuyla Girne’De Sahneye Çıkıyor!
- » Okyanuslar Hızla Isınıyor
- » Emel Samioğlu’na Ödül
- » Sağlık Bakanı Besim Tıp-İş’İ Ziyaret Etti
- » “Ülkede Güzel Şeyler De Oluyor”
- » Aydın Denktaş Yoğun Bakımdan Çıkarıldı
- » Romanya Ab Dönem Başkanlığını Devraldı
- » Akıncı: Müzakereler Haziran Ayından Önce Başlamaz
- » Spor Yazarları Seminerde Buluşacak
- » “İki Bavul Dolusu” Adlı Çocuk Tiyatro Oyunu Sahnelenecek
- » Atatürk Elden Geçiyor
- » Suriyeli Askeri Muhalifler Arasında Ateşkes Sağlandı
- » “Tut Elimi Projesi” Başladı..!
- » Abd Suriye’den Ekipman Çekmeye Başladı
- » Özersay’Dan Washington’Da Doğalgaz Vurgusu: İzleyici Olmayız
- » “Döneceğin Güne Kadar” Sinema Filminde Oyuncu Olmak İsteyenlerden Başvuru Kabul Ediliyor
- » Özersay, Temaslarını Sürdürüyor
- » Çipras: Adil Ve Kalıcı Çözüm Uğraşlarına Destek Verilmeli
- » Spehar’dan Açıklama
- » Cumhurbaşkanı Akıncı’Ya Bilgi Verdiler
- » Tatar, Gaziköy Ve Dilekkaya’Yı Ziyaret Etti
- » Meclis Uzadı. Bakanlar Kurulu Toplantısı İptal Edildi
- » Ubp Yarın Ciklos’Ta Eylem Yapacak
- » Bkp Genel Başkanı İzcan’A By-Pass Yapıldı
- » Aşk Ve Ölüm Şiirleri Antolojilerinin Tanıtımı Çarşamba Günü
- » “Meditarran” Sergisi Kaü’De Açıldı
- » Katar Ve Ürdün İsrail’in Kudüs’teki İhlallerini Kınadı
- » Teknolojinin 7 Mesleği Tehdit Ettiği Belirtildi
- » İskele’Deki Bazı Bölgelerde Yarın Elektrik Kesintisi Olacak
- » Bağlıköy Emirnamesi
Mail : | Yazılım: Doğru Ajans