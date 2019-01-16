Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş İçin Tmt Anıtı’Nda Tören Düzenlendi

Bugün Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın aramızdan ayrılışının 7’nci yıldönümü.

Denktaş’ı saygıyla anıyoruz….

Kurucu Cumhurbaşkanı Merhum Rauf Denktaş için ölümünün 7’inci yıldönümünde TMT Anıtı’nda tören düzenlendi.

Tören Kurucu cumhurbaşkanı için düzenlenen ve Yavuz Çıkarma Plajı’nda başlayan Anı koşusunun ardından getirilen bayrakların merhum Denktaş’ın oğlu Serdar Denktaş’a sunulmasıyla başladı.

Törende daha sonra anıta çelenkler konuldu. Daha sonra saygı duruşu ile birlikte İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekilip yarıya indirilidi.

Ardından Cumhurbaşkanı Akıncı anıt özel defteri imzalandı.

Akıncı anıt özel defterine şunları yazdı;

‘Aziz Lider Rauf Denktaş, Aramızdan ayrılışınızın 7.yılındayız. Her yıl olduğu gibi, bugünde de sizi saygı ve rahmetle anıyoruz.

Kıbrıs Türk Halkı olarak yıllardır sürdürdüğümüz bu adada eşit ve özgür bir toplum olarak var olma mücadelesine aynı kararlılıkla devam ediyoruz.

Kıbrıs Rum tarafından kaynaklanan sorun, temelde çok fazla değişikliğe uğramamıştır.

Kendini bu adanın hâkim tarafı ve asıl sahibi olarak görüp yetkiyi ve refahı paylaşmama tavrı ne yazık ki sürmektedir. Sık sık “değişmesi gerekir” dediğimiz zihniyetin özü budur.

Atatürk’ün “Yurtta barış, dünyada barış” ilkesine bağlı kalarak, yapıcı tavrımızı elbette sürdüreceğiz. Eşitlik, özgürlük ve güvenlik kavramlarını içi boş söylemler olarak değil, tüm gereklerini yerine getirecek bir kararlılıkla savunmaya devam edeceğiz.

Kıbrıs Türk halkının gasp edilmiş hakkı olan Uluslararası hukuk içindeki statüsünü elde edecek koşulların oluşması için tüm gücümüzle çalışacağız.Ruhunuz şad olsun’.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı törende bir de konuşma yaptı.

Akıncı konuşmasında, Kıbrıs sorununun yarım asrı aşan bir sorun olarak herkesin hayatını etkilemeye devam ettiğine işaret ederek zaman geçtikte sorunun tesir alanı değişiklik gösterse de her kuşağın kendi dönemi içerisinde bu sorundan kaynaklanan bir mücadele yürütmek durumunda kaldığını söyledi.

Merhum Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın da toplumuna liderlik ettiği dönemlerde Rum muhataplarının tavrına karşı inandığı dorultuda mücadele verdiğini ifade eden Akıncı,Kıbrıs sorunundaki bazı unsurların zaman zaman değişimler gösterse de aslında soruna kaynaklık eden can alıcı boyut varlığını hep sürdürdüğüne işaret etti.

Akıncı ‘Eski Rum Liderlerde Glafkos Kleridis’in kendi anılarını yansıttığı ‘İfadem’adlı eserinde zihniyet sorununa işaret eden itiraf nitelikli şu görüş yer almaktadır;Kıbrıs’lı Rumların temel hedefi Kıbrıs’ın bir Kıbrıs Rum devleti olması, Kıbrıslı Türklerin de bir azınlık olarak korunmasıydı. Kıbrıslı Türklerin temel kaygısı ise bu gibi çabaları bertaraf etmek ve Zürih anlaşmasının iki toplum arasında yaratmış olduğu ortaklık kavramını sürdürmekti.

Kleridis devamında da şunları ifade etmekteydi; Federal çözüm kabul edilmekle birlikte bu mevzu uzlaşmazlık konusu olmaya bugün de devam etmektedir. Halbuki federasyon oluşturucu devletlerin anayasal ortaklığından başka birşey değildir. Kleridis bu saptamaları 30 yıl önce 1989 yılında yaptı. Bugün 2019 yılındayız. Rum lider Anastasiadis’in özellikle son zamanlarda açıkça ifade ettikleri, Kleridis’in itiraf nitelikli tarihsel saptamasının bunca yıldan sonra bile halen geçerli olduğunu ortaya koyacak türdedir’ diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Kıbrıslı Türklerin bu adada iki eşit toplumdan birisi olduğunu kabullenememenin ciddi bir zihniyet sorununa işaret ettiğine dikkati çekti.

Akıncı ‘Kıbrıslı Türklerin siyasi eşitliğine karşı sergilemekte olduğu direnç Rum tarafının hala ne yazık ki aynı noktada olduğunu göstermektedir. Kıbrıslı Türklerinbu adada iki eşit toplumdan birisi olduğunu kabullenememek ciddi bir zihniyet sorununa işaret etmektedir. Sürekli olarak Rumların zihniyet değişimine ihtiyacı vardır derken altını çizmek istediğim husus esasen budur’ diye konuştu.

Akıncı ‘Kıbrıslı Türkler bu adanın eşit ortağıdırlar ve haklarından vazgeçmeleri mümkün değildir. Kıbrıs Türkleri azınlık haklarına mahkum etme amacına geçmişte olduğu gibi bugün de asla boyun eğmeyecektir. Buna izin vermedik bundan sonra da vermeyeceğiz.

Merhum Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş,uzun mücadele yılları içerisinde toplumunu bir azınlık haline getirme gayretlerine hep karşı durmuştur. Kıbrıs’ta zihniyet sorunu sürdükçe buna karşı gerekli mücadeleyi vermeye devam edeceğiz. En çok Kıbrıslı Türkleri mağdur eden Kıbrıs sorunu ve statüko sürdükçe meşru haklarımızı koruma kararlılığı içinde çözüm çabalarını sürdüreceğiz. Bunlar birbiriyle çelişen değil bilakis örtüşen iki ana prensiptir.Denktaş’ı ölümün 7’inci yıldönümünde bir kez daha saygı ve minnetle anıyorum ruhu şad olsun’ ifadelerini kullandı.