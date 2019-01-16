16 Ocak 2019 Çarşamba
Anasayfaya Dön
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Guterres: Çözüm Perspektifleri Hala Canlı 
14 Ocak 2019 Pazartesi Saat 09:37

Guterres: Çözüm Perspektifleri Hala Canlı 

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, Güvenlik Konseyi’ne yönelik rapor taslağında UNFICYP’in görev süresinin altı ay daha, uzatılmasını önerdiği belirtildi. Rum basınına göre BM Genel Sekreteri Guterres, rapor taslağında ayrıca,

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, Güvenlik Konseyi’ne yönelik rapor taslağında UNFICYP’in görev süresinin altı ay daha, uzatılmasını önerdiği belirtildi.

Rum basınına göre BM Genel Sekreteri Guterres, rapor taslağında ayrıca, Kıbrıs sorunundaki kapsamlı çözüm perspektiflerinin hala canlı olduğuna da işaret etti.

Güney Kıbrıs’ta yayınlanan gazeteler BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, Güvenlik Konseyi’ne yönelik rapor taslağında UNFICYP’in görev süresinin altı ay daha, 31 Temmuz 2019 tarihine kadar, uzatılmasını önerdiği belirtti.

Rum basını BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, Güvenlik Konseyi üyelerine gönderdiği UNFICYP’in görev süresinin uzatılmasına ilişkin rapor taslağına geniş bir şekilde yer verdi.

Gazeterler, Guterres’in Cuma akşamı, Güvenlik Konseyi üyelerine verdiği raporun, gayri resmi suretinde, Kıbrıs sorunundaki kopyasında, Kıbrıs sorununun bütünlüklü çözüm perspektiflerinin hala canlı olduğunu yinelediğini belirtti.

Guterres’in, öncesinde, “referans şartlarında” anlaşmaya varılması gerektiğini vurgularken, liderlere ve garantörlere, BM karşısındaki “yapıcı taahhütlerine ” devam etmeleri çağrısında bulunduğunu belirten gazeteler, Guterres’in rapor taslağında, Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute’un, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, üç garantör ülkenin temsilcileri ve AB’nin Kıbrıs ile ilgili konferansa gözlemci olarak katıldığını ekleyerek, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile görüşmelerini sürdürdüğünü dile getirdiğini yazdı.

Haberlere göre Guterres, taslak çerçevesinde, iyi niyet misyonundan ve 15 Ekim tarihli raporundan da söz etti.

Guterres’in raporunun, genel hatlarıyla, bir öncekinin aynısı olduğunu, buna ek olarak son altı ay içerisinde olan olayların kaydedildiğini yazan gazeteler, Guterres’in, sonuç vermeyen sonu olmayan süreçler ve “öngörülebilir ufuk” vurgusu yaparak dolaylı olarak zaman takviminden bahsettiğini de yazdı.

Haberlere göre Guterres, müzakerelerin geleceğine ilişkin belirsizliğin, siyasi taahhüdü etkilediğinin ayrıca Ada’nın yeniden birleşmesine ilişkin desteğin sabote edilmesini tehlikeye attığının görüldüğünü belirtti.

Doğu Akdeniz’deki tatbikatlar ve hidrokarbon konusunda Guterres, hidrokarbon konusunun, bölgesel işbirlikleri için önemli fırsatları sunduğunu ancak buna eş zamanlı olarak Kıbrıs çevresindeki sondaj çalışmaları ve faaliyetlerin gerginlik kaynağı olduğunu vurguladı.

Bu haber toplam 190 defa okunmuştur
Guterres: Çözüm Perspektifleri Hala Canlı  Haberi

YORUMLAR
Bu Habere Yorum Yapılmamış.
Toplam Yorum Sayısı ( 0 )
DİĞER HABER BAŞLIKLARI
Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş İçin Tmt Anıtı’Nda Tören Düzenlendi
Bugün Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın aramızdan ayrılışının 7’nci yıldönümü. Denktaş’ı saygıyla anıyoruz…. Kurucu Cumhurbaşkanı Merhum Rauf Denktaş için ölümünün 7’inci yıldönümünde TMT Anıtı’nda tö...
Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş İçin Akm’De Anma Programı Düzenlendi
Kurucu Cumhurbaşkanı merhum Rauf Denktaş için Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde anma programı düzenlendi. Anma programı bir dakikalık saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başladı... Anma programının açılış konuşması...
Guterres: Çözüm Perspektifleri Hala Canlı 
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, Güvenlik Konseyi’ne yönelik rapor taslağında UNFICYP’in görev süresinin altı ay daha, uzatılmasını önerdiği belirtildi. Rum basınına göre BM Genel Sekreteri Guterres, rapor taslağında ayrıca,...
Meclis Uzadı. Bakanlar Kurulu Toplantısı İptal Edildi
Bakanlar Kurulu’nun bugün yapılması planlanan toplantısı, Meclis Genel Kurulu toplantısının uzaması nedeniyle iptal edildi. Genel Kurul çalışmasını 17.30 sıralarında tamamladı. Bakanlar Kurulu’nun 14.30’da yapılacağı açıklanan ...
Vicdani Ret İnisiyatifi Bugün Meclis Önünde Toplanıyor
Kıbrıs'ta Vicdani Ret İnisiyatifi, bugün “Vicdani ret yasasını” takip etmek üzere Meclis önünde toplanacağını bildirdi. İnisiyatiften yapılan açıklamada, 3 Ocak Perşembe günü vicdani retçi Halil Karapaşaoğlu’nun davasını...
Basın-Sen Kuruluş Yıldönümünü Kutlayacak
Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen), 47'nci kurulu yıldönümü nedeniyle bu akşam saat 19.30'da Lefkoşa Bandabuliya Sahnesi'nde bir resepsiyon düzenleyecek. Basın-Sen’den yapılan açıklamada, tüm basın emekçileri ve vata...
Özersay Newyork’ta
Bir dizi görüşme yapmak için bu sabah KKTC'den ayrılan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay New York'a vardı. BM Barış Gücü’nün görev süresinin uzatılması tartışmalarının ve akabinde Güvenlik Kons...
Cas Çalışanları Bugün Basın Toplantısı Düzenleyecek
Başbakan Tufan Erhürman’ın CAS çalışanları ile ilgili dün akşam BRT’de yaptığı açıklamanın arından CAS çalışanları bugün bir basın toplantısı düzenleyerek atacakları adım ile ilgili bilgi verecek. BRT’de yayınlanan Altern...
Bütçe Maratonu Bugün Sona Eriyor
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun gündeminde bugün, Maliye Bakanlığı ile Gelirler Bütçeleri var. Cumhuriyet Meclsi Kurulu bugün Maliye Bakanlığı ile Gelirler Bütçesi’ni görüşecek ve tasarının madde madde görüşülmesinin tamamlan...
Minik Tuğsan’Dan Üzücü Veda…
Lösemi ile mücadele eden 7 yaşındaki Tuğsan Yazıcı’nın hayatını kaybettiği öğrenildi. Tuğsan Yazıcı, uzun zamandır tedavi görüyordu.
Lute, Bugün Liderlerle Yeniden Görüşecek
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici Özel Danışmanı Jane Holl Lute, adadaki temasları çerçevesinde dün Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından kabul edildi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüs...
Sürücülerin Dikkatine!
Polis Basın Subaylığı'ndan alınan bilgiye göre yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 3-4 metreye kadar düşmektedir. Polis sürücüleri yavaş ve dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.
KIBRIS GÜNDEMİ
ÇOK OKUNANLARBU AY|BU HAFTA|DÜN
FOTO GALERİ
SON DAKİKAGünün Tüm Haberleri »
Tüm Hakları Saklıdır © 2008 - 2015 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Mail : | Yazılım: Doğru Ajans