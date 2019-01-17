Dere Yatağındaki Çöp Ve Moloz Yolun Kapanmasına Neden Oldu

Son yılların en yağışlı dönemini geçiriyoruz. Lefke ve Güzelyurt bölgelerinde uzun zamandır akmayan dereler akmaya başladı. Çöplerin birikimi nedeniyle yatağından taşan Gemikonağı deresi Cengiz Topel Antı civarındaki yolun kapanması